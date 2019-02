Candidatos de Morena deben incluir a la comunidad LGBTTI: Regalado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aspirantes de Morena a las alcaldías de Aguascalientes deben ser congruentes con el perfil del partido e incluir propuestas de la comunidad LGBTTI.

Al emitir este llamado, Juan Carlos Regalado, vocero de la Secretaría de la Diversidad sexual en Morena, puntualizó que se busca generar un espacio incluyente desde las campañas.

“Estamos pidiendo que quienes se inscriban en el proceso interno, hagan suyas las propuestas de la comunidad dentro de sus planes de trabajo y en sus estrategias de campaña como partido de izquierda”, indicó.

Tan sólo para la alcaldía de Aguascalientes, se preveían hasta 14 precandidatos por Morena. Algunos que sí se han pronunciado por los derechos de la diversidad sexual y otros quienes no han tocado el tema.

“Justamente el llamado que estamos haciendo a través de los medios de comunicación es que los aspirantes suscriban este llamado al respeto y la dignidad de los derechos humanos”, reiteró el vocero de la Secretaría interna.

Dentro de la baraja de aspirantes morenistas, al cierre figuraba el nombre de una candidata transgénero como Salma Luevano. Sobre el tema, Regalado puntualizó que se requieren más perfiles de este tipo.

“Aplaudimos la visibilidad de una candidata abiertamente LGBTTI. Pensamos que así como ella, otras personas transgénero decidan participar activamente en la política y entre todos vayamos trabajando en conjunto para exigir los derechos que tenemos estancados”, apuntó.

Por cierto que la Secretaría de la Diversidad de Morena convocó a una conferencia de medios en las instalaciones del partido. No obstante, estas no fueron abiertas, por lo que la entrevista con Regalado se realizó afuera de la sede estatal.