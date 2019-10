Cancelan programa de apoyo a migrantes en Aguascalientes por recortes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por falta de recursos federales, el Programa de Becas 3×1 de Becas a Hijos de Migrantes no se pudo consolidar este año, según se quejó el Secretario de Desarrollo Social, Paulo Martinez.

“El recurso federal que se tenía destinado para Aguascalientes no ha llegado, para este año había un Programa de Becas 3×1 a migrantes, un programa importante que estaba coordinado con los estados y ayuntamientos, y lamentablemente el recurso a estas alturas ya no llegó”.

Hasta ahora no se tiene ninguna confirmación de la delegación federal en Aguascalientes en el sentido de si continuará el programa o o se cancelara en definitiva, lo cual los mantiene en incertidumbre.

Inclusive, habló de que ante la falta de la contraparte de recursos que debió haber destinado la federación en este programa, el dinero que correspondía al estado aportar al mismo por el orden de los 2 millones de pesos, se redireccionarán a otro programa de apoyo a familias de migrantes.

“Nosotros estamos viendo ya algún otro programa para utilizar ese recurso que teníamos destinado para las becas de hijos de migrantes, estamos viendo algún otro proyecto como bien pudieran ser calentadores solares y utilizar ese recurso”.