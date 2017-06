CANACO exigirá a TJE y a MOS se apliquen al combate a la inseguridad

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Rubén Ángel Berumen de la Cerda, presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), avisó que su organización presentará un documento a la alcaldesa de la capital, Teresa Jiménez Esquivel y el gobernador, Martín Orozco Sandoval, “porque hemos analizado y visto un incremento severo en los asaltos a los comercios desde hace unos cuatro meses”.

El dirigente comentó que el propósito es intentar ayudar a las autoridades, por lo que en las próximas dos semanas, presentarán un plan que sirva para corregir la actualidad de los atracos que han estado sufriendo. “Hay mucha gente sin trabajo que tiene que hacer de todo para llevar de comer a la casa. Ojalá que las empresas que nos están prometiendo que vienen, puedan aportar”, declaró.

Además, lamentó que no exista atención a los comerciantes de manera correcta cuando sufren un delito. “De todo lo que sucede en Aguascalientes, no se conocen ni el 50% de los atropellos que se dan. Se deben incrementar las cámaras de vigilancia. Eso ahuyenta y da seguridad”, subrayó.

Por último, pidió que los derechos humanos ya no protejan al delincuente, sino al ciudadano. “Sí se presentan denuncias, pero no ganamos nada. No hay ni una respuesta. No sé si tengan poco personal o sea negligencia, pero pasan meses entre las denuncias y que te digan algo. Es una pérdida de tiempo notable”, concluyó.