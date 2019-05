Camiones urbanos sin permisos vigentes saldrán de circulación, reiteran advertencia

Redacción

Aguascalientes, Ags,-En Aguascalientes imperará el estado de derecho, por lo que camiones urbanos que no tengan sus permisos vigentes saldrán de circulación, aseguró el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz.

Insistió que no habrá marcha atrás en la renovación de las unidades, por lo que de entrada a aquellas que no cumplieron con la normatividad no se les otorgó su permiso para operar.

“Así de claro, quien no tenga permiso para circular, no debe circular, es así de sencillo y ellos los saben”.

En el caso de la cifra de casi 8 mil trabajadores directos en indirectos que podrían perder su empleo por el retiro de circulación de unidades, Morán Faz mencionó que de acuerdo a las pláticas que ha sostenido con el líder sindical del gremio existe empleo suficiente en el ramo del transporte, por lo que habría trabajo para todos.

Así mismo, mencionó que hasta ahora siguen siendo 7 las unidades sacadas de circulación, mismas que estaban fuera de norma a los que se les amonestó, aunque les advirtió que en caso de que persistan en su intención de meterse a las rutas serán llevados ahora sí al corralón y se les aplicará una multa de hasta 40 mil pesos.