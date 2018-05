Cambiaremos evaluación por capacitación docente: JAMC

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al ser la educación uno de sus principales compromisos rumbo al Senado, Toño Martín del Campo, candidato de la coalición Por México al Frente, reconoció la importante labor que desempeñan los maestros al servicio de la sociedad al brindar a niños y jóvenes las herramientas necesarias para la construcción de un mejor futuro para Aguascalientes; asimismo, agradeció todo el esfuerzo que día a día imprimen para colocar a nuestro estado en los primeros lugares en materia educativa.

En evento al que se dieron cita alrededor de mil 500 maestros y maestras de educación primaria, secundaria y preparatoria, subrayó que es prioritario apostar a la mejora de la educación, tanto en nuestro estado como en el resto del país, por ello aseguró que legislará a favor del establecimiento de estrategias que permitan elevar las condiciones laborales de este sector.

En este sentido, precisó que es necesario avanzar hacia un modelo que permita una adecuada capacitación de los docentes y que a la vez logre que las evaluaciones se realicen en concordancia con el ramo en el que cada uno de ellos se encuentra especializado.

“Porque no es lo mismo un maestro de matemáticas que uno de español; no es lo mismo un maestro de ciencias naturales a uno de filosofía; por lo tanto, tienen conocimientos diferentes y no podemos evaluarlos igual, hay que hacer la evaluación pero realmente al área que están desempeñando y haremos las reformas y modificaciones necesarias a la ley en la materia”.

Por otra parte, se pronunció a favor de una educación sin distingos, por lo que en apego a las propuestas del candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, trabajará para realizar las modificaciones necesarias a la ley en la materia para establecer acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de asegurar el acceso a la educación en todos los niveles socioeconómicos.

Asimismo, desde la Cámara Alta buscará promover programas de dignificación magisterial a través del fortalecimiento del ISSSTE para hacer respetar sus garantías y así evitar que se vean afectados con la implementación de la reciente reforma educativa.

Por su parte, Jesús Téllez, ganador de una plaza primaria a través de la reforma educativa, aseguró que Aguascalientes tiene a los mejores maestros y maestras a nivel nacional al contar con el 80% de docentes con resultados destacados en las evaluaciones aplicadas; sin embargo, reconoció que aún resta mucho por hacer en este rubro ya que aún resulta necesaria la dotación de nuevos materiales de trabajo para las aulas y nuevos enfoques, por ello, confió en que los candidatos de la coalición Por México al Frente habrán de velar porque la reforma educativa sea el instrumento para lograr en la calidad en la educación y que los derechos laborales de estos trabajadores sean salvaguardados.

“Amigos candidatos y candidatas, los trabajadores de la educación en el estado de Aguascalientes manifestamos nuestra decisión de apoyar el proyecto que encabeza Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia de la República” y a ustedes, tengan la seguridad de que maestros, personal de apoyo y asistencia, maestros jubilados, vamos a volcarnos a las urnas este 1º de julio y cruzaremos nuestro voto a favor de la coalición Por México al Frente, vamos todos con el PAN”.

Cabe hacer mención que en este acto también se contó con la presencia de Martha Márquez, candidata al Senado; así como de los aspirantes a una diputación federal de la coalición por México al Frente Martha González, Javier Luévano y Leonardo Montañez.