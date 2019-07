Calvillo recibió a las selecciones femeniles de Japón y Perú en su preparación para el Mundial Sub 20 de Voleibol

Redacción

Calvillo, Ags.-La selección de voleibol femenil sub 20 de Japón se llevó los tres sets (25-16, 25-17 y 25-15) en el encuentro de preparación que tuvo frente al seleccionado de Perú, en su camino para el Campeonato Mundial Sub 20 de Voleibol que se jugará en León y Aguascalientes.

En representación del presidente municipal Adán Valdivia López, Alfredo García Martínez, secretario particular, dió el recibimiento a ambos equipos y les deseó suerte en la competencia mundial que las representaciones de 16 países enfrentarán en los próximos días.

García Martínez resaltó la presencia de ambas selecciones nacionales en el Poliforum Municipal, espacio deportivo que recientemente se rehabilitó precisamente para convertirlo en un escenario digno de competencias de nivel internacional.

El funcionario municipal agradeció las facilidades otorgadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) y la colaboración de la Federación Mexicana de Voleibol y de la Asociación de Voleibol de Aguascalientes para tener en Calvillo la presencia de las seleccionadas peruanas y japonesas.

Los aficionados que asistieron al Poliforum Municipal disfrutaron de grandes jugadas que fueron aplaudidas con entusiasmo, lo que provocó un ambiente de sana convivencia deportiva tanto en la duela como en las gradas.

Los equipos de Perú y Japón y el cuerpo arbitral recibieron un presente de bienvenida con los dulces de guayaba tradicionales de Calvillo Pueblo Mágico, como un gesto de hermandad.

El Instituto del Deporte de Calvillo (IDECA), que dirige Juan Eugenio Muñoz, seguirá trabajando para que los calvillenses disfruten de competencias de nivel internacional, que motiven a los niños y jóvenes que participan en las Escuelas Municipales de Desarrollo Deportivo a mantener la práctica deportiva beneficiando su cuerpo, su mente y su espíritu.