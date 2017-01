Calvillo inicia regularización de asentamientos irregulares

Redacción

Aguascalientes.- Inicia el Ayuntamiento de Calvillo con los procedimientos jurídicos para regularizar casas habitación y parcelas en la comunidad de Presa de los Serna; el alcalde Adán Valdivia López solicitó ante la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, la subdivisión de la escritura a nombre del señor Rubén Serna Serna, para beneficio de quienes ocupan estos terrenos.

El presidente municipal puntualizó que el tema de los asentamientos urbanos irregulares es una problemática, que aqueja a quienes tienen en ellos su patrimonio, ya que aunque cuenten con una casa habitación, no cuentan con la certeza de este predio, al no poder escriturar.

Detalló que otros asentamientos irregulares en la demarcación, en los que es más sentido el problema, son Jaltiche de Arriba y el Rodeo; se buscará contar con el trabajo de urbanistas en estas zonas, para que se puedan ir regularizando.

“Ya estuvimos en SEGUOT firmando la solicitud del primer polígono, la primera de 10 escrituras y de 12 parcelas que componen aproximadamente 78 hectáreas; es importante que se dé este primer procedimiento, ya vendrá la escrituración en una segunda o tercera etapa, con la subdivisión autorizada en cada uno de los polígonos.

Este fue un decreto que se emitió en el año 2000, en el cual el Gobierno del Estado por medio del Comité Interinstitucional se autorizó, sin embargo no se le había dado seguimiento; ahora nosotros lo retomamos y de la mano con los urbanistas que habían hecho levantamiento, y también de los particulares vamos a tratar de regularizar estos asentamientos”, precisó.

Cabe mencionar que han transcurrido más de cuarenta años, en que las familias de Presa de los Serna han estado viviendo prácticamente en la ilegalidad, al carecer de este documento.

En este sentido, el primer edil destacó que en una primera etapa se dará certeza a los habitantes de esta comunidad, sin embargo se dará continuidad al resto de los asentamiento irregulares, ya que esto impide que las familias que habitan estas zonas, que tengan pleno acceso a algunos de los servicios de primera necesidad, así como otros derechos que legalmente no les corresponden al no contar con su escritura.