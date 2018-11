Calvillo está blindado en los límites con Zacatecas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene un blindaje fijo en las frontera occidente con los Estados de Jalisco y Zacatecas, afirmó Javier Valdivia Díaz, secretario del ayuntamiento panista de Calvillo, quien dijo que para ello se auxilian con otras instancias de seguridad.

“Tenemos un operativo permanente, apoyados con la policía estatal en la carretera de Calvillo hacia Jalpa (Zacatecas) que ha sido un punto delicado ahí en el municipio”, informó el funcionario

Valdivia Díaz mencionó que a raíz de este operativo se ha logrado desde la recuperación de autos robados, hasta la detención de personas supuestamente ligadas en bandas o actos delictivos.

“Mantenemos una estrecha colaboración tanto con el Ejército, como con la policía estatal y con la PGR, en general con todas las corporaciones de seguridad pública”, insistió.

En cuanto a la inseguridad que se vivía en la carretera libre que conecta a Aguascalientes con la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que circula por territorio calvillense, el secretario del ayuntamiento guayabero descartó incidentes en lo que corresponde a vías locales.

“Se había dicho que estaban recogiendo vehículos o extorsionando, no en Calvillo sino en el estado de Zacatecas, pero hace bastante tiempo que no se menciona. Yo diría que en lo que va del año que no tenemos reportes”, aseveró Valdivia.

+Imagen de archivo.