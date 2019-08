Califica diputado Valdez con 7 primer año de AMLO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Apenas aprueba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno, comentó Mario Valdez Herrera, diputado local por el Partido Nueva Alianza, en materia educativa.

“Faltan muchas cosas y el recurso no está llegando. En el caso de infraestructura hay muchas escuelas que están en muy malas condiciones y sin el apoyo de los padres de familia es complicado que se puedan mantener”, comentó en entrevista.

– ¿Qué calificación en estos nueve meses?

– Yo creo que analizando en el contexto educativo, no sé un 7. Un seis punto y fracción.

El también presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado abundó que se ha estado realizando con becas y apoyos a adultos mayores, aunque cuestionó, “pues en realidad cuál es el beneficio para la educación del estado. En mi opinión personal debería manejarse como estaba, pero sí cuidar que vaya a donde tiene que ir”.

Valdez Herrera añadió que el tema de la reforma educativa ya se aprobó, pero faltan las leyes secundarias. “Nosotros esperamos que no tarde en dar resultados”.

López Obrador entregará su primer informe de gobierno el próximo domingo.