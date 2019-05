Calidad del aire en Aguascalientes no es la mejor:ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La calidad del aire en Aguascalientes no es de lo mejor, sin embargo no se está en niveles de alarma como lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, consideró el Director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Sergio Velázquez García.

En la Ciudad de México se rebasaron los límites de calidad del aire con alrededor de los 150 puntos IMECA, mientras en Aguascalientes no se llega ni siquiera a los 100, aunque aún así la calidad está en entredicho.

Consideró que se debe trabajar aún más en mecanismos para disminuir los niveles de contaminación en el estado para no llegar a contingencias como en la Ciudad de México, donde se han suspendido actividades al aire libre a causa de la contaminación.

Tras cuestionarle sobre los efectos a la salud de la contaminación, mencionó que en el caso de quienes ya padecen problemas de alergia y respiratorios crónicos se exacerban, donde por la condiciones semidesérticas y la polución que se genera, Aguascalientes es de las entidades con mayores problemas de alergias.

Para concluir, descartó que exista necesidad de declarar algún tipo de contingencia ambiental en estos momentos para la entidad, al no tener niveles extremos como en la Ciudad de México.