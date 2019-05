Calidad del aire en Aguascalientes es buena: SSMAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua Alfredo Alonso Ruíz Esparza, aseguró que la calidad del aire en Aguascalientes es buena, descartando cualquier tipo de contingencia ambiental al momento.

“Si bien en el país se han estado viviendo situaciones de contingencias ambientales, aquí en Aguascalientes de manera afortunada no hemos tenido esos problemas y esperemos no tenerlos”.

Los valores que se han manejado en las últimos días para la entidad en materia de contaminación están marcando 75 puntos IMECAS que significa que son valores que están dentro de norma, puesto que arriba de 100 ya se considera un aire malo, explicó.

Conminó a la ciudadanía a colaborar para mantener la calidad del aire del estado dentro de lo que corresponda, a fin de no llegar a extremos como en la Ciudad de México, donde hay una contingencia grave que les ha llevado inclusive a suspender actividades al aire libre”.

“Afortunadamente en Aguascalientes no hay contingencias, no hemos llegado a extremos, pero el llamado es que mantengamos esta calidad del aire haciendo lo que nos corresponde”.