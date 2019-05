Cala al Municipio de Aguascalientes exhibición de falla en servicios públicos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El tema de la recolección de basura es un asunto sensible para ser utilizado en las campañas políticas, consideró Jaime Beltrán Martínez, secretario del ayuntamiento de Aguascalientes.

Lo anterior, después de que el aspirante del PRD a la alcaldía, Iván Sánchez Nájera, encabezó una recolección de basura en contenedores del oriente de la ciudad, argumentando que el municipio panista no había cumplido con la limpia de los mismos.

“Cualquier tema está sujeto a politizarse, aquí la invitación a los candidatos es que en la medida de lo posible tratar de politizar lo menos. Son temas delicados”, subrayó.

Beltrán Martínez agregó que la administración se mantendrá al margen de las posiciones de los diez aspirantes registrados a la alcaldía: “nosotros somos muy respetuosos y cada candidato tendrá su estrategia”.

El funcionario municipal descartó una versión de Iván Sánchez en torno a que 15 camiones recolectores no estaban en operación por falta de mantenimiento: “en lo absoluto. Los camiones están operando de manera normal. Hay bajas normales por el propio uso o mantenimiento”.

– ¿Cuántos no estarán operando?

– Alrededor de cinco o seis estarán en mantenimiento.

Las elecciones por la alcaldía de Aguascalientes se celebrarán el próximo 2 de junio.