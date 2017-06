Caifanes no se guardó nada en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Un concierto apoteósico ofrecieron los Caifanes en el Foro de las Estrellas ante unas 5 mil personas que se dieron cita a escuchar los éxitos de este organización musical que está convertido en un grupo de culto.

Los presentes salieron extasiados, luego de brincar, bailar, gritar, corear las canciones de sus ídolos además de también armar el slam en donde la banda de rock en español no se guardó nada y durante dos horas y 15 minutos hizo las delicias de los asistentes en su gira donde celebran 30 años de haberse fundado con varias pausas y separaciones habrá qué decirlo pero ello no importa a los verdaderos fans, entre quienes ya se aprecian jóvenes de entre 15 y 25 cuando el grueso de sus seguidores supera los 40 años.

Saúl Hernández el líder y vocalista del grupo tomó el micrófono en varias ocasiones no para cantar sino para dirigir mensajes desde ecológicos, espirituales y políticos, como es su costumbre.

Los éxitos y clásicos del grupo fueron de las rolas más aplaudidas como: La célula que explota, viento, No dejes que, Afuera, e incluso se dieron tiempo para hacerle un pequeño homenaje al recién fallecido Juan Gabriel con No me dejes nunca.

En uno de ellos comentó “hoy en día hay mucha gente que nos está chingando, los narcos y los políticos, a nuestra gente a nosotros, a un México que ha peleado por tener un buen futuro, está sufriendo con un cruel y sangriento presente además del tema de Trump que nos quiere imponer su muro. Ahora es momento de estar unidos. No hay que estar unidos cuando algo esta jodido, hay que estar unidos para que nada este jodido“.

Caifanes agradeció la presencia de su público y correspondió con entrega en el escenario logrando una comunión como en las anteriores ocasiones no se notaba. Sabo Romo, Diego Herrera, Alfonso Andre y el propio Saúl disfrutaron el escenario y lo plasmaron al tocar sus instrumentos, con sus gestos, con sus gritos e incluso con los ligeros yerros que tuvieron en algunas de ellas, pero todo eso derivó en una gran noche que todos los presentes gozaron.

+Fotos cortesía Alan “Harry“ Porter