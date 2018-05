Caifanes grabará nuevo disco después de 24 años

La Jornada

Ciudad de México.- El histórico ritual de rituales , concierto que reunió a más de 120 mil seguidores en el Zócalo capitalino, quedó tatuado en el alma de los Caifanes que este año busca acelerar la producción del quinto disco luego de 24 años de no entrar al estudio.

La gira 2018 que iniciaron hace unas semanas ha agotado taquillas y saturado recintos. En el caso del concierto en el Auditorio Nacional, del 14 de junio, ya registra sold out; mientras el del 6 de octubre, en el Palacio de los Deportes, se espera cimbre el Domo de Cobre con Los dioses ocultos, Mátenme porque me muero, La célula que explota y No dejes que.

Esa ocasión no fue lo mismo porque tuvimos que tocar durante el día debido a cuestiones de seguridad, mientras el de Caifanes se programó en la noche, y hubo saldo blanco; el público no sólo llenó la explanada, sino que cubrió todos los accesos que llevan a ese simbólico lugar.

Para Saúl Hernández, líder de Caifanes, el histórico ritual de rituales , concierto que reunió a más de 120 mil seguidores en el Zócalo capitalino, quedó tatuado en el alma de la banda Foto cortesía Biko Records/Olga Laris

Existe un hilo conductor inherente a la ideología del cantautor así como a la banda y su música, sobre el cual Hernández reflexiona: Si no nos entendemos nosotros, no vamos a avanzar nunca. Lo que ha sucedido en México es una pérdida de conciencia brutal que nos tiene viviendo en el caos: 43 estudiantes desaparecidos, periodistas asesinados, feminicidios, fosas y más desaparecidos. Eso se dice y repite tanto que tengo miedo de que el subconsciente colectivo se torne frío y macabro, se convierta en nuestra forma de vida, lo cual sería un fracaso total .

La indomable raza

Activista en defensa de los derechos humanos y de la procuración de justicia, Saúl Hernández, cuando alza la voz en los conciertos también genera la unidad patriótica de la indomable raza , como suele llamar el cantante a su público.

La política actual, resaltó, no es honesta; además, ha sido un sexenio frío, se fortaleció la corrupción y abandonó a la sociedad y al pueblo .

Enfatizó: “Este ha sido un México de los más sangrientos; no obstante, veo una luz muy grande en la juventud y el cambio real –lo sigo creyendo– será que los movimientos populares que tengan certeza en lo que hacen, sin violencia, pero con la información y la claridad del camino que van a ofrecer”.

En esta telaraña bastante complicada los candidatos a la Presidencia tampoco han hablado de un contexto indígena y de un México en general . Incluso –agregó– se descartó por cuestiones técnicas del Instituto Nacional Electoral a una candidata independiente como Marichuy, quien tenía una fuerza inherente de muchos de nosotros (sic). Por eso me pregunto dónde está la democracia o esa forma de hacer política viable y libre, porque más bien parece clasismo .

Sin duda México necesita un cambio y me parece que no va con el PAN o el PRI. El candidato Andrés Manuel López Obrador se acerca más a esa filosofía; si va a funcionar, no sé, pero creo que no debemos tener miedo al cambio y hay que asumirlo para trabajar juntos en una misma dinámica .

En el caso de la construcción del muro en la frontera norte, Saúl Hernández comentó: Es ridículo que se siga insistiendo en crear una división tan clara, agresiva y ecológicamente peligrosa para intentar romper la comunicación entre Estados Unidos y México .

Aunque lo hagan no van cambiar las relaciones humanas entre ambos países, al contrario, se va a fortalecer la unión. Sí es una idea descabellada, porque vas a la frontera y ya existe un muro enorme, no es nada nuevo: es un reflejo de cómo Estados Unidos confronta sus decisiones con un presidente como el que tiene .