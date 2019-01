Cae Panteras ante Aguacateros

Redacción

Aguascalientes,Ags.- Panteras es quizá el equipo que más le ha competido o vencido a los grandes de la LNBP esta temporada, en esta ocasión perdió por un punto en casa de Aguacateros 88-87 en un juego con polémicas decisiones de parte del cuerpo arbitral.

Con dos minutos por jugar Panteras estaba 81-85 gracias a un libre de Criswel que brindaba un gran partido. Javi González penetró por la causa de Aguacateros y consigue con orgullo dos valiosos puntos para 83-85 con 1:54 por jugar, Criswell falla en intento de media vuelta, en respuesta el triple de Karim Rodríguez para el 86-85. Hameed Ali sacó valiosa falta que lo mandó a la línea y cumple con los dos dejando 1:03 en el reloj y el marcado en favor de Panteras 86-87.

Triple que no cae de Javi González por lo locales, el felino Ali Penetra y no consigue. Vino polémica jugada en que todo parecía que Sutton le daba falta aventándosele a Jesse que tenía posesión del balón lo cual no se marcó. Panteras saca y Ali la intenta de tres con el tiempo encima. Posterior a eso quedaban 20 segundo para el ataque de Aguacateros, tropezón entre jugadores y Michoacán alcanza a pedir tiempo fuera.

Ataca Aguacateros y por jaló de red le contaron la canasta poniendo las cosas 88-87, la última jugada también fue polémica, tiro de Ali de dos puntos, luego sus compañeros con dos intentos de tip para que entre la bola y en el último parecía falta, pero no se marcó nada. Al final Panteras perdió 88-87.

Cabe señalar que cada cuarto fue parejo con muchos cambios de liderazgo tan es así que todo se redujo a los que menos se equivocaron en los segundos finales.

De Panteras Tony Criswell sumó 24 puntos, Hameed Ali 20 puntos con 9 rebotes y 9 asistencias, Lemon 17 puntos y Alfredo Casillas 10.

Panteras jugó para un 61% en sus tiros de dos puntos.

Aguacateros encontró a sus mejores elementos en Tyrone White con 21 puntos, Dominic McGuire con 19 puntos y 10 rebotes, Sotton 14 puntos y 8 rebotes. De la pintura se sumó 54 puntos en equipo.

Estos dos grandes se vuelven a enfrentar este miércoles 30 de enero, Panteras busca con todo un triunfo que lo acerque más a asegurar su pase a play offs y lo aleje de Abejas y Libertadores.

Marcador por cuartos

1 2 3 4 TOTAL

Aguacateros 23 20 22 23 88

Panteras 16 24 25 22 87