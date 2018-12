Cadena perpetua a un padre que dejó morir a su bebé infestado con gusanos

Actualidad RT

Un tribunal de Iowa (Estados Unidos) ha condenado a cadena perpetua sin opción de libertad condicional a Zachary Paul Koehn, un hombre de 29 años que estaba acusado de haber asesinado en primer grado a su hijo Sterling.

La madre, Cheyanne Harris, de 21 años, será juzgada por el mismo delito en enero de 2019. La pareja tiene otra niña de dos años que ha sido llevada a un hogar provisional.

Los hechos

El 30 de agosto de 2017, el propio padre llamó a los servicios de emergencia. Cuando los paramédicos llegaron al domicilio encontraron, en una habitación a oscuras, al bebé muerto y con gusanos en el cuerpo.

“Sobre las nueve mi novia fue a chequear al niño, y luego como a las 11 u 11:30 fue a revisar otra vez y el bebé se había ido”, explica Koehn en una grabación que facilitaron los servicios de emergencias para el juicio.

Versión forense

Dennis Klein, el médico forense encargado del caso dijo que la autopsia reveló que el bebé falleció por desnutrición, deshidratación y una infección por E. coli causada por las heces fecales que había en el pañal que, tras semanas sin cambiárselo, produjo la aparición de gusanos.

Además, el médico presentó fotos en las que se podía observar claramente las nefastas condiciones en las que se encontraba el pequeño.

