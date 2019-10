Cabildo Joven realizará propuestas legislativas en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-Un grupo de 16 estudiantes y profesionistas de Pabellón de Arteaga, conformado a partir de la pluralidad de ideas, aceptó la invitación a reforzar las tareas de la democracia y la representatividad. El denominado Cabildo Joven recibirá capacitación, preparará propuestas a favor de la juventud local y las turnará al Cabildo electo para el periodo 2019 – 2021 para su debido desahogo.

La bienvenida estuvo a cargo del alcalde Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien mencionó que la administración no dejará de ampliar su capacidad de diálogo con todos los sectores de la sociedad.

“Felicito a los autores de la iniciativa, pero también quiero reconocer a quienes atendieron la invitación. Definitivamente, entre más jóvenes se involucren en el ejercicio de la política mejores resultados tendremos todos. En campañas en las que he participado y también en el ejercicio de gobierno, he manejado la idea de que parte de la responsabilidad del presidente municipal, del senador, del diputado, es la de abrir espacios para formar a las nuevas generaciones”.

Antes de participar en el proceso de legislación municipal, el Cabildo Joven será asesorado en lo político, en lo jurídico, en oratoria y en conocimiento del Código Municipal.

Está previsto que el Cabildo Joven permanezca activo durante toda la administración 2019 – 2021, aunque con rotación periódica de integrantes. Para formar parte de él únicamente se requiere ser estudiante de preparatoria o niveles superiores y mostrar interés por la colectividad.

Escobedo Tejada también mencionó que de pocas décadas a la fecha las características de los líderes políticos han cambiado completamente, por lo cual la reflexión a nivel municipal resulta conveniente.

“Ustedes se pueden convertir en tomadores de decisiones de los asuntos públicos. Los que vienen tendrán la responsabilidad de decidir lo que se hace en seguridad pública, qué enfoque se le da a los temas de salud, de educación, a los temas normativos, a los jurisdiccionales. Quienes estamos hoy aquí tenemos la irrenunciable responsabilidad de formar a quienes tomarán la batuta en un futuro no muy lejano”.