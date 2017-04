Buscas trabajo en Aguascalientes, checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día mil 228 vacantes, 2.76% de las cuales 63 son para profesionistas (4.89%);



VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa JO COMPOSITES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE INVENTARIOS de la empresa GRUPO FT SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE OPERACIONES de la empresa ELEMENTO HUMANO

* 1 Licenciatura, ING. QUIMICO de la empresa GRUPO TEMAT y RH FS S DE RL

* 1 Licenciatura, VENDEDORES de la empresa ELEMENTO HUMANO

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SUCURSAL de la empresa NITROPISO AP SA DE CV

* 1 Licenciatura, COSTUMER SERVICE VENTAS INGLES de la empresa HECTOR CASTRO BRETON

* 1 Licenciatura, MECÁNICO INDUSTRIAL de la empresa INDUSTRIAS JOBAR

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE CUENTA de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, TECNICO DE CALIDAD de la empresa ARROW HEAD INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TRANSPORTES TEKNICOS ESPECIALIZADOS DE CARS

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO EN VENTAS de la empresa ARROW HEAD INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, VENTAS INDUSTRIA METALMECANICA de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, JEFE DE TALLER AUTOMOTRIZ DIESEL de la empresa EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, VENDEDOR TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS DE CONCRETO. de la empresa PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, LICENCIADO EN DERECHO de la empresa AGROPECUARIA PUEBLO BONITO

* 1 Licenciatura, REPRESENTANTE DE VENTAS DE PARTES AUTOMOTRICES de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE CONTABILIDAD de la empresa TRANSPORTES VALADEZ S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa EMISIVO Y RECEPTIVO OPERADORA SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE de la empresa URBANIZADORA DEL BAJIO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE DICTAMENES DE IMSS de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa ACEMAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE MANTENIMIENTO de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PROYECTOS de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PLANEACION de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO DISEÑADOR de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADORA GENERAL de la empresa GUILLERMO HERMOSILLO ESCOBEDO

* 1 Licenciatura, ATENCION A CLIENTES VENTAS TELEFONICAS de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, ATENCIÓN A CLEINTES de la empresa HEXPOL SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR CONTROL DE PRODUCCION de la empresa BEYONZ MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, DIRECTOR DE NIVEL PRIMARIA de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, MAESTRO DOCENTE NIVEL BACHILLERARTO de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS – COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, MAESTRO DOCENTE NIVEL SECUNDARIA de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS – COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL RECIEN EGRESADO de la empresa UDI SPORT

* 2 Licenciatura, VENDEDOR ASESOR de la empresa INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PARA LECHERIA SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 2 Licenciatura, ENFERMERA GENERAL de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa PALMAR EL CARMEN SA DE CV

* 1 Licenciatura, CHEF EJECUTIVO PARA HOTEL de la empresa SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ADMINISTRATIVO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y VENTAS de la empresa TALENTO HUMANO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ANALISTA FIANCIERO BILINGUE de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Licenciatura, SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CALIDAD de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 2 Licenciatura, EJECUTIVO UNIVERSAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN de la empresa AT AND T

* 1 Licenciatura, AUXILIAR BECARIO EN RECURSOS HUMANOS de la empresa OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO

* 2 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa LUZ FASHION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA de la empresa HT FORZA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA FINANCIERO BILINGUE de la empresa HT FORZA SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PLANTA MANUFACTURERA de la empresa IMHASA

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa CFO CORPORATIVO FISCAL SC

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de la empresa CETAC 05 CENTRO DE AGUAS CONTINENTALES

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE FACTURACION de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Técnico en diseño gráfico de la empresa WORLD EMBLEM OF MEXICO SA DE CV

* 2 Profesional técnico (CONALEP), tecnico de mantenimiento de planta tratadora de agua de la empresa TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO DE MANTENIMIENTO EN AIRE ACONDICIONADO de la empresa TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa STAR MEDICA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS de la empresa LOVATEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR DE MECÁNICO TEXTIL de la empresa LOVATEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), MECANICO DIESEL de la empresa TRANSPORTES MORAN TRANSPORTES MORAN

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN ELECTRONICA de la empresa GRUPO CERVI SA DE CV

* 1 T. superior universitario, PROGRAMADOR CNC de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, VENTAS TELEFÓNICAS Y ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, PROMOTOR DE VENTAS DE PRODUTOS QUIMICOS de la empresa DALMAZI SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE COMPAS de la empresa ID SISTEMAS

* 1 T. superior universitario, JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, DISEÑADOR DE INTERIORES MEDIO TIEMPO de la empresa CCR POTOSINA SA DE CV

* 2 T. superior universitario, AUDITORA TEXTIL de la empresa EXPORTACIONES PSC S DE RL DE CV