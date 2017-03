Buscas trabajo en Aguascalientes aquí hay cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene para este día mil 66 vacantes, de las cuales 53 son para profesionistas.



VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO DISEÑADOR de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO CIVIL de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, CONTADORA GENERAL de la empresa GUILLERMO HERMOSILLO ESCOBEDO

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR CAPACITADOR de la empresa SEPECSA SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PLANEACION de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO DE CALIDAD de la empresa ARROW HEAD INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE EDIFICACION de la empresa COMEBI SAN GERARDO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMIISTRATIVO de la empresa GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V.

* 2 Licenciatura, JEFE DE TALLER de la empresa TRANSPORTE Y AUTOCARGA MEXICANA SA DE CV.

* 1 Licenciatura, ATENCIÓN A CLEINTES de la empresa HEXPOL SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR CONTROL DE PRODUCCION de la empresa BEYONZ MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, MAESTRO DOCENTE NIVEL SECUNDARIA de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS – COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, MAESTRO DOCENTE NIVEL BACHILLERARTO de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS – COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, JEFE DE OPERACIONES DE EMPRESA DE RECOLECCIÓN de la empresa RECICLAYSER DE AGUASCALIENTES S.A. C. V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL RECIEN EGRESADO de la empresa UDI SPORT

* 2 Licenciatura, VENDEDOR ASESOR de la empresa INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PARA LECHERIA SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, DIRECTOR DE NIVEL PRIMARIA de la empresa SOCIEDAD DE EDUCACION INTEGRAL SAN NICOLAS COLEGIO VASCONCELOS

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa MATERIALES EL ROSARIO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SERVICIOS ARANZAZU SA DE CV

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa PALMAR EL CARMEN SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa GONZALEZ TRUCKING SA DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CHEF EJECUTIVO PARA HOTEL de la empresa SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV

* 2 Licenciatura, ENFERMERA GENERAL de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ADMINISTRATIVO de la empresa CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR JAVA WEB de la empresa INEGI -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR JAVA WEB de la empresa Jose Antonio Hernandez Castillo

* 1 Licenciatura, SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AGENTE DE RESERVACIONES de la empresa IMACOP TOUR CORPORATION HOLIDAYS VACATIONS SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa IMACOP TOUR CORPORATION HOLIDAYS VACATIONS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y VENTAS de la empresa TALENTO HUMANO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ANALISTA FIANCIERO BILINGUE de la empresa INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA DEL BAJIO SC

* 1 Licenciatura, GERENTE COMERCIAL de la empresa AR MEDICA

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR BECARIO EN RECURSOS HUMANOS de la empresa OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO

* 2 Licenciatura, EJECUTIVO UNIVERSAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN de la empresa AT AND T

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CALIDAD de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SISTEMAS de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA de la empresa HT FORZA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA FINANCIERO BILINGUE de la empresa HT FORZA SA DE CV

* 2 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa LUZ FASHION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR EDUCATIVO Y MERCADOTECNIA de la empresa OCTAVIO REYES CARBALLO

* 1 Licenciatura, Disenador Grafico de la empresa J PLUS COSMETICA SA DE CV

* 2 Licenciatura, INGENIERO MECATRONICO de la empresa HEXPOL SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE COMPAS de la empresa ID SISTEMAS

* 1 T. superior universitario, PROMOTOR DE VENTAS DE PRODUTOS QUIMICOS de la empresa DALMAZI SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE FARMACIA de la empresa HOSPITAL SAN GERONIMO EMILIANI S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV.

+Para informes sobre cualquiera de estas ofertas favor de acudir a Palacio de Gobierno a la Secretaría General en horas hábiles.