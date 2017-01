¿Buscas trabajo en Aguascalientes? Aquí hay algunas opciones

Abrimos con:

1,048 vacantes, 7.92 % más que el día de ayer, de las cuales 93 son para profesionistas (8.87%);

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, EJECUTIVA DE CUENTA de la empresa INSTITUTO ESCADIA

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE DISEÑO de la empresa SOPORTV SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE NÓMINAS de la empresa SEGURIDAD PRIVADA EMPRESARIAL Y ASISTENCIA LEGAL

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR MECÁNICO de la empresa LAMUM AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE PROCESOS de la empresa SOPORTV SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERIA DE PROCESOS de la empresa SAKAIYA DE MEXICO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE ALMACEN de la empresa SISTEMA DE ARNESES K S MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, STAFF DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la empresa SAKAIYA DE MEXICO

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE REDES SOCIALES de la empresa LLANTAS DE LAGO SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa TIENDAMAX SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE ESTACION DE SERVICIO de la empresa MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV

* 1 Licenciatura, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA PARA LABORATORIO de la empresa SABRO POLLO / INTERPEC SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, BIOMEDICO de la empresa HOSPITAL MAC

* 1 Licenciatura, JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa CONDOMINIO TRES ARROYOS

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE COMPRAS Y REFACCIONES de la empresa LLANTAS DE LAGO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V PACHUCA

* 1 Licenciatura, INTERVENTOR DE ATM de la empresa SEPSA AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE CONTABILIDAD de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN PROCESOS DE PRODUCCION de la empresa HENEMAQ

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE NOMINAS de la empresa TOKAIKOGYO DE MEXICO S A DE C V

* 1 Licenciatura, REPRESENTANTE DE VENTAS DE PRODUCTOS QUIMICOS de la empresa KEY QUIMICA S. A. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS de la empresa COSITAS Y REGALOS

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE TIENDA de la empresa ANTARTICO COMERCIALIZADORA S A DE C V

* 2 Licenciatura, ANALISTA DE LABORATORIO de la empresa LECHE SAN MARCOS

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCION de la empresa AVISER SA DE CV

* 4 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS AL DETALLE de la empresa LECHE SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE DIRECCIÓN BILINGUE de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CALIDAD de la empresa CUSTOMAIR

* 1 Licenciatura, TRADUCTOR JAPONES ESPAÑOL INGLES de la empresa TRIX INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN PRODUCCIÓN de la empresa TRIX INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NOMINAS de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, DISEÑADORA GRÁFICA de la empresa RUANDYL Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR DE MODAS de la empresa UNIFORMES INDUSTRIALES HERCULES SA DE C.V.

* 2 Licenciatura, TRADUCTOR JAPONES INGLES ESPAÑOL de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, BECARIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, CONTADORA de la empresa RUANDYL Y ASOCIADOS

* 1 Licenciatura, JEFA ADMINISTRATIVA DE GASOLINERA de la empresa SIA SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS

* 2 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PROVEEDORES de la empresa TENNECO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CIMBRAS Y ANDAMIOS LAS CUMBRES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa JM ROMO

* 1 Licenciatura, JEFA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SIA SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS

* 1 Licenciatura, COMPRADOR DE MATERIALES NACIONALES INDIRECTOS de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, GERENCIA LOGÍSTICA de la empresa TAME

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa PROYECTA INMOBILIARIA

* 1 Licenciatura, RELACIONES PUBLICAS de la empresa SAN GERARDO TEXTIL SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, CONTADOR FISCAL de la empresa GIALIVE SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE DISEÑO de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE COSTOS de la empresa Edificaciones y Urbanizaciones integradas

* 1 Licenciatura, MEDICO LABORAL de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa CENTRO AMBULATORIO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, CUSTOM SERVICE de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 2 Licenciatura, PROMOTOR DE CRÉDITOS FINANCIEROS de la empresa OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES SAPI DE CV SOFOM

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa TRANSPORTES VALADEZ S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE IMPUESTOS de la empresa O TEK MEXICO

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa SISTEMAS DIGITALES DE TEL PUB SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE ESTIMACIONES de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, JEFE DE PRODUCCION de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO BECARIO de la empresa METALAER SA DE CV

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE OBRA de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, TOPOGRAFO de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, AGENTE DE VENTAS Y SERVICIO A CLIENTES de la empresa RECICLAYSER DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, REPORTERO DE NOTICIAS de la empresa EMPRESA EDITORIAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROMOTOR DE VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS de la empresa COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL

* 1 Licenciatura, RELACIONISTA PÚBLICA de la empresa HOSPITAL CARDIOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa CARLOS CASTELAN MARTINEZ

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa SAN GERARDO TEXTIL SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS DE LÁCTEOS de la empresa LECHERA GUADALAJARA, SELLO ROJO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS DE LÁCTEOS de la empresa LECHERA GUADALAJARA, SELLO ROJO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE FACTURACION de la empresa KOMPETENZ EMPRESAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE CUENTAS POR PAGAR de la empresa GRUPO TERRANZA

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIÓN de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, MECANICO AUTOMOTRIZ de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa Cimbras y Andamios Las Cumbres

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa LLANTAS DE LAGO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DENTAL de la empresa DENTLAB ESTHETIC SANCHEZ Y ASOCIADOS S C

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERARIO DE MANTENIMIENTO de la empresa SANBORNS

* 3 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD de la empresa MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV

* 4 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO DE OPERACION EN MAQUINA DE EXTRUSION de la empresa PLASMAC

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CAMILLERO de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SM DE MEXICO S.A. DE C.V. AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa IACNA MEXICO SERVICE COMPANY S DE R L DE C V

* 2 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa TECNOLOGIA Y METALES EL TEJON S.A. DE C.V.

* 2 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa CHINOIN

* 1 T. superior universitario, JEFE DE TIENDA de la empresa CONEXIONES Y MANGUERAS HIDROCALIDAS

* 8 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 T. superior universitario, AUIXILIAR CONTABLE de la empresa GASA TABLAROCA S. A DE C. V.

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR INDUSTRIAL DE MATERIAL HIDRAULICO de la empresa COMERCIAL HIDRAULICA VH SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO de la empresa SANIPLUS

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa LE SOMBRERETT

* 1 T. superior universitario, JEFE DE PRODUCCION de la empresa LE SOMBRERETT

* 1 T. superior universitario, ASESOR DE VENTAS de la empresa OPERADORA DE MERCADO DE LLANTAS SA DE CV

* 2 T. superior universitario, LÍDER DE PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 2 T. superior universitario, AUDITOR OPERATIVO de la empresa IZZI

* 1 T. superior universitario, JEFE DE FRENTE EN CONTROL DE CALIDAD de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES