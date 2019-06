¿Buscas empleo en Aguascalientes y eres profesionista? Consulta estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes tiene para ti 805 vacantes, de las cuales 68 son para profesionistas:

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE TALLER DE SOLDADURA de la empresa ALEJANDRO AGUIRRE SOTO

* 1 Licenciatura, contador publico de la empresa MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE INVENTARIO de la empresa APLICACIÓN Y CONTROL DE VALORES Y SEGURIDAD PRIVADA SERCH SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, TÉCNICO ELÉCTRICO de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa BODEGA ALAMEDA

* 1 Licenciatura, STAFF DE INGENIERÍA MANUFACTURA de la empresa SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Coordinador Regional de Microfinancieras Bajío de la empresa CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DE SURESTE

* 2 Licenciatura, AUXILIAR DE VENTAS DE HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA METAL MECANICA de la empresa SSI BETANZOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SUCURSAL de la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AFREYCO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR COMERCIAL de la empresa CORPORATIVO NOELY

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GRUPO NANSEK SA DE CV

* 1 Licenciatura, Asistente de Dirección de la empresa NUEVA RED

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA

* 2 Licenciatura, MAESTRA DE PREESCOLAR de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL de la empresa MONTYCO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE NOMINAS de la empresa TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES VERTIGO S A DE C V

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO A DE BANQUETES de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 6 Licenciatura, AGENTE DE VENTAS DE HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA METAL MECANICA de la empresa SSI BETANZOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa DISEKO

* 1 Licenciatura, JEFE DE TURNO de la empresa PROSEGUR CONSULTORÍA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUDITOR NOCTURNO de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa EDEN LOS SABINOS

* 1 Licenciatura, Diseñador Grafico / Industrial de la empresa GRUPO CCA

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL MARRIOTT

* 1 Licenciatura, JEFE DE PISO RESTAURANTE de la empresa OPERADORA VIPS S DE RL D E C V

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa NUTRIVET

* 1 Licenciatura, STAFF DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa BEYONZ MEXICANA

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES BILINGÜE de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PERLA

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR DE CAMPO de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, COORDINADORA DE SUCURSAL de la empresa LAND 4 FUN

* 1 Licenciatura, STAFF DE CALIDAD ATENCION CLIENTES PROVEEDORES de la empresa BEYONZ MEXICANA

* 1 Licenciatura, JEFATURA DE MANTENIMIENTO de la empresa MICROCART S.A DE C.V

* 2 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SUR

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR de la empresa FRANQUICIA WING AIR FORCE S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GASA TABLAROCA S. A DE C. V.

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO / INDUSTRIAL de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, SOPORTE TÉCNICO de la empresa ÓMICRON

* 1 Licenciatura, Encargado de calidad de la empresa CACAHUATES DEL REY

* 5 Licenciatura, Cajero universal de la empresa GRUPO FINANCIERO BANORTE

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR GENERAL de la empresa LOS COMALES EVENTOS

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

* 2 Licenciatura, Maestra de Preescolar de la empresa COLEGIO WALDORF AMANECER

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa CENTRO LOGÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN CLC S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Staff de Ingeniería Manufactura de la empresa SOLMA

* 1 Licenciatura, Fotógrafo de la empresa CLUB NECAXA

* 1 Licenciatura, reclutador de campo de la empresa GASOLINERAS SHELL

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE INGLES de la empresa PRO ENGLISH ACADEMY S.C.

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN COMPUTACIÓN de la empresa SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Auxiliar Administrativo de la empresa INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE EXCELENCIA SC

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN COMPUTACIÓN de la empresa REBECA ALEJANDRA

* 2 T. superior universitario, SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA RBS de la empresa SYSCTELECOM

* 1 T. superior universitario, Jefe de Neumáticos de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 T. superior universitario, jefe de taller de la empresa GMG HUMAN RESOURCES

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa ISS FACILITY SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, DIGITALIZADOR de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, SUP. DE MANTENIMIENTO de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, CHEF PROFESIONAL de la empresa MONTECRISTO TERRAZA RESTAURANTE

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa SCANNER FORMS

* 1 T. superior universitario, cajero de la empresa CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO SA DE CV

