¿Buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas ofertas

Aguascalientes, Ags.- Este viernes, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece 810 vacantes, de las cuales 44 son para profesionistas (5.43%):

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE MARKETING de la empresa BEAM SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa LUIS BERNARDO MORA MORA

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, Formativo en Materia de Impuestos Internos de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO J1 de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa SATIN EXPORT, S. DE R.L. DE C.V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE INGENIERÍA DE PROYECTOS de la empresa OSCAR SANCHEZ GOMEZ

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA de la empresa CAFU

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN CONTROL DE CALIDAD de la empresa EZ COAT S DE R L DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 Licenciatura, JEFE DE POSTVENTA de la empresa ORDEMEX

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCAL DE LA TORRE SC

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa C3 EG SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS CAOCHING SC

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, BECARIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, DOCENTE CRIMINOLOGÍA de la empresa INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COORDINADORA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, DESARROLLO EMPRESARIAL de la empresa LINGUATEC

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE ATC EN ÁREA DE VENTAS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES de la empresa LEBASI

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa LUIS VALENTE GARCIA

* 1 Licenciatura, CONTADOR STAFF de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE RESERVACIONES de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Gerente de hotel de la empresa INMOBILIARIA JULTER

* 1 Licenciatura, PLANEADOR DE MATERIALES de la empresa HOWA MÉXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVIFAMI SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE NÓMINA de la empresa SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, GERENTE DE VENTAS de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, DOCENTE EN INFORMÁTICA de la empresa PATRONATO DE LA ESC. PREP. FED. POR COOPERACIÓN LIC. BENITO JUAREZ

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE DULCERÍA Y ALIMENTOS de la empresa CINÉPOLIS VELARIA MALL

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NIVEL SECUNDARIA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASESOR ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, CHEF COCINERO de la empresa SUPA BOWL

* 1 Licenciatura, Informático de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO de la empresa IMPULSORA EFINE, S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 6 Prepa o vocacional, SUPERVISOR TEXTIL de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, Coordinador de Servicio de la empresa PYP SEGURIDAD PRIVADA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE SEGURIDAD PRIVADA de la empresa HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa EATON INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISORA DE PISO DE ZAPATERÍA de la empresa MODA SHOES

* 1 Prepa o vocacional, GESTOR DE COBRANZA de la empresa COOPDESARROLLO

* 1 Prepa o vocacional, MÚSICO DE BAR de la empresa SANBORNS

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR COMERCIAL de la empresa PRIX SEMINUEVOS

* 1 Prepa o vocacional, AGENTE TELEFÓNICO DE VENTAS de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO de la empresa TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO RESTAURANTE de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Prepa o vocacional, EJECUTIVO TELEFÓNICO BILINGÜE de la empresa TELEPERFORMANCE

* 1 Prepa o vocacional, EMPLEADO MOSTRADOR MEDIO TIEMPO de la empresa LA BOMBILLA VINOS

* 1 Prepa o vocacional, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa AQUA MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCION SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa SERBIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE SALCHICHONERIA de la empresa TIENDA SORIANA

* 3 Prepa o vocacional, Vendedora de la empresa RAMON VILLEDA JIMENES

* 1 Prepa o vocacional, AUX. ADMINISTRATIVO de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 1 Prepa o vocacional, BOTONES de la empresa HOTEL HAMPTON INN SUITES AGUASCALIENTES

* 6 Prepa o vocacional, SUPERVISOR TEXTIL de la empresa FRAVEL

* 10 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN TEXTIL de la empresa FRAVEL

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO EN CALIDAD DE PROCESO de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Prepa o vocacional, ANALISTA DE INVENTARIOS de la empresa TONY SUPERPAPELERIAS AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, AYUDANTE DE PATIO de la empresa MATERIALES ACEROS Y PERFILES AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Prepa o vocacional, Asesor de Ventas de azulejo de la empresa GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS CAOCHING SC

* 1 Prepa o vocacional, Auxiliar de Almacén de la empresa BAMAC

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Prepa o vocacional, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa MOTO DIESEL MEXICANA

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR DE VENTAS de la empresa ÓPTICAS AMÉRICA

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA HOSTESS de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ

* 1 Prepa o vocacional, OPERARIO DE PRODUCCIÓN de la empresa MI METAL PROCESSING

* 1 Prepa o vocacional, CHÓFER EJECUTIVO de la empresa TT ASSEMBLY MEXICO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR de la empresa PROPERMEX

* 1 Prepa o vocacional, CAJERA de la empresa COMERCIAL DE JUGUETES BARATOS SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa COMERCIAL DE JUGUETES BARATOS SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE PISO de la empresa COMERCIAL DE JUGUETES BARATOS SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, CHOFER de la empresa CONSTRUCTORA JOMAQ

* 1 Prepa o vocacional, CAJERA EN RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, OPERADOR TELEFÓNICO de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE ALMACÉN de la empresa PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, AYUDANTE DE VENDEDOR de la empresa COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS CARBONATADA

* 1 Prepa o vocacional, DIBUJANTE de la empresa GRUPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SC

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA MEDIO TIEMPO de la empresa JORGE GONZALEZ GUTIERREZ

* 1 Prepa o vocacional, ATENCIÓN TELEFÓNICA de la empresa HANNON Y ASOCIADOS S.C.

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR A DOMICILIO de la empresa TINTORERIA Y LAVANDERÍA EXPRESS S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa INGLÉS A MI MANERA

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO EN SISTEMAS de la empresa DULCERIA ATILANO S.A. DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, PROMOTOR DE VENTAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN de la empresa PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa PROMAPESA

* 2 Prepa o vocacional, Recepcionista de la empresa HOTEL MEDRANO

* 1 Prepa o vocacional, MECÁNICO OPERADOR de la empresa ENVASES UNIVERSALES

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA de la empresa HANNON Y ASOCIADOS S.C.

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO REPARADOR CONSULTOR de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, FACTURISTA de la empresa PROMAPESA

* 3 Prepa o vocacional, Vendedora de la empresa RAMÓN VILLEDA JIMENEZ

* 2 Prepa o vocacional, EDECAN HOSTESS de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, MONITORISTA DE CONTROL PATRIMONIAL de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 2 Prepa o vocacional, Ayudante de cocina de la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

* 1 Prepa o vocacional, GERENTE DE RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, CAJERA EN RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa BAFAR AGUASCALIENTES

* 2 Prepa o vocacional, cajera de la empresa HOTEL MEDRANO

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa GRUPO SALINAS S.A C.V

* 1 Prepa o vocacional, CAPITÁN DE MESEROS de la empresa TAQUERIA LOS CUÑADOS

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE COBRANZA de la empresa COMPARE Y VERÁ S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, CAPTURISTA DE DATOS de la empresa TRANSPORTACIONES LOZANO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa VILTEC SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, ENCARGADO DE LOGÍSTICA de la empresa TRANSPORTACIONES LOZANO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa UNIVERSIDAD PLAZA COMERCIAL AC

* 1 Prepa o vocacional, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa TIENDA SORIANA

* 1 Prepa o vocacional, RESPONSABLE DE SUCURSAL de la empresa ÓPTICAS AMÉRICA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE PISO DE VENTA de la empresa TIENDA SORIANA

* 1 Prepa o vocacional, VIGILANTE de la empresa SUBPRODUCTOS ANIMALES DE MEXICO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa DINÁMICA EMPRESARIAL VETERINARIA

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR DE VENTAS de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDORA DE MOSTRADOR de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, AGENTE DE VENTAS de la empresa Comercializadora de Espejos y Cristales de Ocotlán S. A. de C. V.

* 1 Prepa o vocacional, MENSAJERO GESTOR de la empresa ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa PUBLI IMPACT

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR DE FLOTILLAS de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE REFACCIONES de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR COMISIONISTA de la empresa OLIVIA ÁLVAREZ ROMO

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUDITOR DE CALIDAD de la empresa SICMET S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MUESTREO de la empresa MICROLAB INDUSTRIAL

* 1 T. superior universitario, Coordinador de Neumáticos de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR A DOMICILIO de la empresa INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa SERBIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS

* 4 T. superior universitario, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa LINGUATEC

* 1 T. superior universitario, TECNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa CSI DIVISIÓN SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de la empresa NUEVA RED

* 2 T. superior universitario, AYUDANTE DE ALMACÉN de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MAURICIO VELASCO VALERO

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa ISS FACILITY SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO de la empresa IH MEXICO

* 1 T. superior universitario, Auxiliar de proyectos de la empresa NUEVA RED

* 1 T. superior universitario, MAESTRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA SECUNDARIA Y PREPARATORIA de la empresa ROBOTOOLS

* 1 T. superior universitario, PRACTICANTE ADMINISTRATIVO CONTABLE de la empresa MUNDO CONCRETO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AYUDANTE DE ALMACÉN de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE COMPRADOR de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 T. superior universitario, ALMACENISTA de la empresa GRUPO CAPISTRANO ALIMENTARI

* 1 T. superior universitario, Soporte End User Computing de la empresa TASISOLUCIONES

* 1 T. superior universitario, JEFA DE PISO de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402