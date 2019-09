¿Buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece este viernes 706 vacantes, de las cuales 42 son para profesionistas (5.94%)

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE COMPUTACIÓN de la empresa CENTRO DE CAPACITACION Y ENLACE EMPRESARIAL

* 1 Licenciatura, CONTRALOR de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO S DE R L

* 1 Licenciatura, MERCADÓLOGO de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, COORDINADORA DE SUCURSAL de la empresa LAND 4 FUN

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE INGENIERÍA DE PROYECTOS de la empresa OSCAR SANCHEZ GOMEZ

* 1 Licenciatura, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE ESTRATEGIA DE VENTAS de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS de la empresa GPO CONSTRUCTOR SAVIR S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa JULIA MAGDALENA GUTIERREZ CHIAPAS

* 1 Licenciatura, ANALISTA CONTABLE de la empresa GRUPO SAN CRISTOBAL QUERÉTARO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE LOGISTICA de la empresa PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN SISTEMAS de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE TIENDAS de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE SISTEMAS de la empresa CHIQUIMUNDO SA DE C V

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE CALIDAD de la empresa INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR S.A. DE C.V. SANTA CLARA

* 1 Licenciatura, AUDITOR NOCTURNO de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa G7 CONSULTORES GRUPO GM TRECE SC

* 1 Licenciatura, ASESOR COMERCIAL de la empresa SOCIUM

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE GALVANIZADO de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO S DE R L

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa DISTRIBUIDORA QUIABSA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa COCINAS EUROPEAS

* 1 Licenciatura, GERENTE ADMINISTRATIVO de la empresa PLAZA VESTIR

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa COCINAS EUROPEAS

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa AUTOPARTES WOLF

* 1 Licenciatura, JEFE DE PRODUCCIÓN de la empresa ERICK SEBASTIAN VILLALOBOS SIERRA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO S DE R L

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa PROYECTOS DE INGENIERIA E INOXIDABLES DE AGS.

* 1 Licenciatura, FACTURISTA de la empresa PLASTINVER

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NIVEL SECUNDARIA de la empresa CENTRO EDUCATIVO LA FUENTE

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECANICO ELECTRICO de la empresa GRUPO GUERRERO CONTRERAS

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE EDIFICACIÓN de la empresa GRUPO SAN CRISTOBAL QUERÉTARO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE FACTURACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE de la empresa PLASTINVER

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE EMPRESA EXTRANJERA EN MÉXICO de la empresa CONNOR CAPITAL PARTNERS, S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE COMPRAS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO S DE R L

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE RESERVACIONES de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 3 Licenciatura, MEDICO GENERAL PARA AGUASCALIENTES de la empresa FARMACIAS DEL AHORRO

* 1 Prepa o vocacional, CAJERA EN RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR DE VENTAS de la empresa DELICAMP

* 1 Prepa o vocacional, AGENTE DE SEGURIDAD CHOFER de la empresa HOTEL FAIRFIELD INN AND SUITES AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, ASISTENTE EDUCATIVO de la empresa CRIOS SC

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR AL DETALLE de la empresa EMBUTIDOS CORONA SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa INGLÉS A MI MANERA

* 1 Prepa o vocacional, ATENCION A CLIENTES de la empresa GRUPO GUERRERO CONTRERAS

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS de la empresa PRICE SHOES

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa POTENTIAL CONTINENT

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA de la empresa CARGADORAS DEL BAJIO S.A DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO DE TROQUELES de la empresa MEXSTAMP

* 1 Prepa o vocacional, ASESOR DE VENTAS de la empresa ÓPTICAS AMÉRICA

* 1 Prepa o vocacional, DIBUJANTE de la empresa GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SC

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE SEGURIDAD PRIVADA de la empresa HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, NEGOCIADOR de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Prepa o vocacional, OPERADOR DE TROQUELADO de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Prepa o vocacional, GESTOR DOMICILIARIO de la empresa SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA S C

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa DULCERIA ATILANO S.A. DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO EN SISTEMAS de la empresa DULCERIA ATILANO S.A. DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, OPERARIO DE SEGURIDAD de la empresa SUMITOMO

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa ÓMICRON

* 3 Prepa o vocacional, Ejecutiva de ventas de servicios de telefonía de la empresa TASISOLUCIONES

* 1 Prepa o vocacional, CAPTURISTA DE DATOS de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE COBRANZA de la empresa COMPARE Y VERÁ S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, Agente de Ventas de la empresa VERDE REAL

* 1 Prepa o vocacional, GUARDIA SE SEGURIDAD INTERNA de la empresa INTELYA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO de la empresa TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa ISAAC DEMETRIO ESPARZA

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO REPARADOR CONSULTOR de la empresa BEST BUY ENTERPRISES S DE RL DE CV

* 3 Prepa o vocacional, ASESOR COMERCIAL de la empresa LUIS JAVIER CAMPOS HERMOSILLO

* 1 Prepa o vocacional, VIGILANTE de la empresa SUBPRODUCTOS ANIMALES DE MEXICO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, MESERO de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO RESTAURANTE de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA S C

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR GENERAL EN CHOCOLATERIA de la empresa Xocolatl Mexica

* 8 Prepa o vocacional, Visitador Domiciliario de la empresa GABINETE DE COBRANZA ESPECIALIZADA

* 1 Prepa o vocacional, RESPONSABLE DE SUCURSAL de la empresa ÓPTICAS AMÉRICA

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa BAFAR AGUASCLIENTES

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE CALIDAD de la empresa EXHIMAS

* 1 Prepa o vocacional, DEALER de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S DE RL DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR GENERAL EN CHOCOLATERIA MEDIO TIEMPO de la empresa Xocolatl Mexica

* 1 Prepa o vocacional, PIZZERO de la empresa AKTIVGROUP

* 1 Prepa o vocacional, MESERO de la empresa AKTIVGROUP

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa PRICE SHOES

* 1 Prepa o vocacional, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa JAYCOM S A DE C V

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa CANTIA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DENTAL de la empresa JOFA DENTAL

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA VESPERTINO de la empresa SERVICIOS TURÍSTICOS YES S.A. DE C.V.

* 2 Prepa o vocacional, VENDEDOR TELEFÓNICO de la empresa GREEN HOUSE ECOTECNOLOGIAS

* 1 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE COBRANZA de la empresa INGLÉS A MI MANERA

* 1 Prepa o vocacional, OPERADOR TELEFÓNICO de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE COCINA de la empresa HILTON GARDEN INN

* 1 Prepa o vocacional, AYUDANTE DE VENDEDOR de la empresa COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS CARBONATADA

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR de la empresa PROPERMEX

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA de la empresa CARGADORAS DEL BAJIO S.A DE C.V

* 1 Prepa o vocacional, HOSTESS de la empresa LAS ALITAS

* 1 Prepa o vocacional, Cajera de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa SOLUCIONES ELECTROTERMICAS, S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO VENDEDOR de la empresa VIANNEY

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE GPS de la empresa AREGA

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA de la empresa M C NANOTECH DE MEXICO,S DE RL MICV

* 1 Prepa o vocacional, MÚSICO DE BAR de la empresa SANBORNS

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDORA DE MOSTRADOR de la empresa FERMAC

* 1 Prepa o vocacional, TECNICO EN REFRIGERACIÓN de la empresa GRUPO FARSANMAR SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, VERIFICADOR de la empresa APM MENSAJERÍA

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE PISO de la empresa AUTO DEPOT

* 2 Prepa o vocacional, CAJERA de la empresa LAND 4 FUN

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE CALIDAD de la empresa EXHITO. EXHIBIDORES PARA TODO

* 1 Prepa o vocacional, GERENTE DE RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, CAJERA EN RESTAURANTE de la empresa WINGSTOP

* 1 Prepa o vocacional, OPERARIO DE MAQUINADO CNC de la empresa VILTEC SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, ATENCION AL SOCIO de la empresa PRICE SHOES

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa COCINAS EUROPEAS

* 1 Prepa o vocacional, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa HENESA

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa FERTIL CENTER

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE ALMACÉN de la empresa RESTAURANTE LAS ALITAS

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa LOS ABOLENGOS NORMA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ

* 1 Prepa o vocacional, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa PHYTORGANIC S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, PROGRAMADOR CNC de la empresa JIDOHKA SMART

* 1 Prepa o vocacional, GUARDIA DE SEGURIDAD INTERNO de la empresa GRUPO SAN CRISTOBAL QUERÉTARO

* 2 Prepa o vocacional, EDECAN HOSTESS de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR CONTABLE de la empresa AUTOLAVADO AKUA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 3 T. superior universitario, INGENIERIA Y CONTROL ELECTRICO de la empresa SOCIUM

* 1 T. superior universitario, AYUDANTE DE ALMACEN de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 T. superior universitario, SECRETARIA FACTURISTA de la empresa ARRO DE MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S DE RL DE CV

* 1 T. superior universitario, Coordinador de Neumaticos de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402