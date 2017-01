Buscas empleo en Aguascalientes checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo tiene para nuestra entidad 549 vacantes, de las cuales 46 son para profesionistas.

Para informes sobre cualquiera de estas ofertas favor de acudir a la Secretaría General de Gobierno ubicada en la planta alta de palacio de gobierno en horas y días hábiles.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, ABOGADA de la empresa VARGAS LOPEZ Y ASOCIADOS DESPACHO JURIDICO SC

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa VARGAS LOPEZ Y ASOCIADOS DESPACHO JURIDICO SC

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE CUENTAS POR COBRAR de la empresa GRUPO TERRANZA

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE VENTAS de la empresa UGASA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE COSTOS de la empresa CARTOGRAF

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE COSTOS de la empresa SUAMEX

* 1 Licenciatura, ARQUITECTO de la empresa IMHASA

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS AUTOMOTRIZ de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa QVALUE SAPI DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CONDOMINIO TRES ARROYOS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa RDS ESTRUCTURAS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GRUPO TERRANZA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE HABILITADO DE ACERO de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, BECARIO PARA ÁREA DE INGENIERÍA de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL Y NOMINAS de la empresa O TEK MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SUBPRODUCTOS ANIMALES DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ESPECIALISTA Sr EN SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA de la empresa COPPEL

* 1 Licenciatura, GERENTE DE VENTAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN PISO de la empresa FINANCIERA INDEPENDENCIA

* 1 Licenciatura, INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONTRAMINE SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CALIDAD de la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE MAQUINADOS de la empresa SUMITOMO ELECTRIC SINTERED COMPONENTS MEXICO

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa SERVICIOS DE MAQUILA EN CONFECCIÓN S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACEN de la empresa REFACCIONARIA ROCA

* 1 Licenciatura, JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN de la empresa QVALUE SAPI DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE FRENTE ELECTRICO de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, JEFE DE FRENTE HIDROSANITARIO de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, JEFE DE PROCESO DE PISO Y ATENCION A CLIENTES de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa GRUPO TERRANZA

* 1 Licenciatura, LIDER DE CONTABILIDAD Y FINANZAS de la empresa KUROTA MÉXICO

* 1 Licenciatura, LÍDER DE OPERACIONES de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, LIDER DE SERVICIO Y ATENCIÓN A CLIENTE EN TIENDA DEPARTAMENTAL de la empresa SERCEN S DE RL

* 1 Licenciatura, MECANICO AUTOMOTRIZ de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Licenciatura, MÉDICO ESPECIALISTA RAYOS X de la empresa HOSPITAL MAC

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA CIVIL EXPERIENCIA EN EDIFICACION de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES

* 3 Licenciatura, SEMILLERO GERENCIAL OPERATIVO de la empresa ROYAL TRANSPORTS SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS de la empresa KUROTA MÉXICO

* 1 Licenciatura, STAFF DE RECURSOS HUMANOS de la empresa AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE CONTROL DE PRODUCCIÓN de la empresa FUJIKIKO TACHIS MEXICO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE FILTRACIÓN de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SERVICIOS DE COMEDOR NOCTURNO de la empresa LA BUENA MESA

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa RENOVADORA EXPRESS DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SM DE MEXICO S.A. DE C.V. AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, ALMACENISTA de la empresa IMPRESORES UNIDOS DEL CENTRO

* 1 Prepa o vocacional, ANALISTA DE BASE DE DATOS de la empresa IZZI

* 1 Prepa o vocacional, ASISTENTE DE MERCADOTECNIA de la empresa IMPOAMEX S. DE R. L.

* 1 Prepa o vocacional, AUDITOR INTERNO DE CALIDAD de la empresa CORD PAG SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa IMPOAMEX S. DE R. L.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa FINANCIERA INDEPENDENCIA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa SOLUCIONES ECONÓMICAS

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CENTRAL DE GAS

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ÁREA DE VENTAS de la empresa TAISA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE de la empresa FOTO VIDEO DE LA ROSA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE ALMACEN de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa APYMSA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa CENTRAL DE GAS

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE MECÁNICO de la empresa INTEGRA DIESEL SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE OFICINA de la empresa IMPOAMEX S. DE R. L.

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE PANADERÍA de la empresa BODEGA MARIANO ESCOBEDO

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE PISO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO de la empresa TIENDAS COMERCIAL MEXICANA

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE SEGURIDAD de la empresa TIENDAS COMERCIAL MEXICANA EL DORADO

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR DE TIENDA DEPARTAMENTAL de la empresa SERCEN S DE RL

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR EN GERENCIA DE VENTAS de la empresa DISTRIBUIDORA DE BELLEZ LUMA SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, AUXILIAR PROTECCIÓN DE ACTIVOS de la empresa BODEGA MARIANO ESCOBEDO

* 1 Prepa o vocacional, AYUDANTE GENERAL de la empresa CENTRO COLIBRI

* 2 Prepa o vocacional, CAJERA de la empresa SOMOS FIESTA SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO de la empresa ABASTECEDORA DE VÍVERES

* 1 Prepa o vocacional, CAJERO DE TIENDA DEPARTAMENTAL de la empresa COPPEL

* 1 Prepa o vocacional, CAPTURISTA DE DATOS de la empresa STAR MEDICA

* 2 Prepa o vocacional, COORDINADOR DE LOGISTICA Y ALMACEN de la empresa GRUPO INDUSTRIAL PLASMAC

* 1 Prepa o vocacional, DISEÑADOR GRAFICO TURNO MATUTINO de la empresa WORLD EMBLEM OF MEXICO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE de la empresa IMPOAMEX S. DE R. L.

* 10 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE VENTAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS de la empresa SERFINCOR SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, COCINERO de la empresa ITALIANNIS SA DE CV

* 6 Prepa o vocacional, EJECUTIVO DE CREDITO de la empresa SIEMPRE CRECIENDO

* 1 Prepa o vocacional, ELECTRONICO de la empresa KOPORETO

* 1 Prepa o vocacional, EMPLEADA DE MOSTRADOR de la empresa LUIS FRANCISCO GALVAN ESTRADA

* 1 Prepa o vocacional, EMPLEADO DE MOSTRADOR de la empresa ALBERTO JOSE CISNEROS GONZALEZ

* 1 Prepa o vocacional, EMPLEADO DE MOSTRADOR DE PURIFICADORA DE AGUA de la empresa INTEGRACION DE PROYECTOS DE AGUA S DE RL DE CV

* 1 Prepa o vocacional, EMPLEADO PARA DOSIFICADOR DE PLANTA DE CONCRETO de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, ENCARGADO DE LOGÍSTICA de la empresa APYMSA

* 1 Prepa o vocacional, FRESADOR de la empresa SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

* 1 Prepa o vocacional, GERENTE DE VENTAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES de la empresa DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TOTAL PLAY

* 1 Prepa o vocacional, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

* 1 Prepa o vocacional, IGUALADOR DE TINTAS de la empresa IMPRESORES UNIDOS DEL CENTRO

* 10 Prepa o vocacional, INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD de la empresa SERVICIO EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ALONSO Y ORTEGA SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, INSTALADOR DE ANTENAS Y EQUIPO PARA WIFI de la empresa COMERCIAL INSTITUCIONAL DEL BAJIO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, INSTALADOR DE SISTEMAS DE ALARMA Y CAMARAS de la empresa DEPSA

* 1 Prepa o vocacional, JEFE DE COMPRAS de la empresa GAS IMPERIAL DE AGUASCALIENTES S A DE C V

* 1 Prepa o vocacional, JEFE DE TRAFICO de la empresa COORDINADORA DE PERSONAL DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV

* 3 Prepa o vocacional, JEFE DE TURNO de la empresa EXCELENCIA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SA DE CV natgas

* 1 Prepa o vocacional, LIDER DE PRODUCCIÓN de la empresa MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV

* 5 Prepa o vocacional, MESERA de la empresa JOSE DE JESUS ARANDA RAMIREZ

* 1 Prepa o vocacional, MESERO de la empresa PERLA MINERVA ROBLEDO GUAIDA

* 1 Prepa o vocacional, MONITORISTA CCTV de la empresa INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

* 1 Prepa o vocacional, MONITORISTA DE TRÁFICO de la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS Y TRANSPORTES SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, OPERADOR DE MAQUINAS CNC de la empresa CODRISE SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, OPERADOR DE TRACTO CAMION de la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS Y TRANSPORTES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, OPERARIO DE PRODUCCIÓN METAL MECANICA de la empresa FVC AUTOMATIZACION

* 1 Prepa o vocacional, PROGRAMADOR PERIFÉRICO de la empresa SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, PROMOTOR DE EVENTOS de la empresa DAVID GERARDO ORTEGA BARCENAS

* 1 Prepa o vocacional, PROMOTORA DE MAYOREO de la empresa COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, PROMOTORA DE VENTAS DE SERVICIOS DE INTERNET de la empresa COMERCIAL INSTITUCIONAL DEL BAJIO SA DE CV

* 3 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa SOLUCIONES MORGAN SC

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa ALFA KENPO

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, RECEPCIONISTA de la empresa EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS S A DE C V

* 1 Prepa o vocacional, RECLUTADOR DE PERSONAL EN CAMPO de la empresa TRADDEX S. A. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Prepa o vocacional, SECRETARIA de la empresa SOCIEDAD MULTIDISCIPLINARIA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS SC

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE GUARDIAS DE SEGURIDAD de la empresa SEPECSA SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA DEL CENTRO SA DE CV

* 2 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE LIMPIEZA de la empresa EXCELSUM EN LIMPIEZA S DE RL DE CV

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE RUTA DE REPARTO de la empresa CENTRAL DE GAS

* 1 Prepa o vocacional, SUPERVISOR DE TIENDAS de la empresa CORPDISPLAY

* 1 Prepa o vocacional, TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS de la empresa EDGAR PATIÑO POBLANO

* 1 Prepa o vocacional, TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS de la empresa FVC AUTOMATIZACION

* 3 Prepa o vocacional, TECNICO MECANICO DIESEL de la empresa KENWORTH DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, TECNICO VERIFICADOR de la empresa MARIO ESPARZA BARBOSA

* 2 Prepa o vocacional, TELEFONISTA NOCTURNO de la empresa GRUPO GUERRERO CONTRERAS

* 1 Prepa o vocacional, VALET PARKING de la empresa MASTER CONSULTING HUMAN RESOUCES SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE FARMACIA de la empresa SORIANA PLAZA SAN MARCOS

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE MOSTRADOR de la empresa DICHTOMATIK DE MÉXICO S.A. DE C.V.

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE PERFUMERIA de la empresa BODEGA MARIANO ESCOBEDO

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE PISO DE TIENDA DEPARTAMENTAL de la empresa SEARS

* 2 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE PISO EN TIENDA DE COLCHONES de la empresa SIESTA MUNDO SA DE CV

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE PISO PARA FRUTAS Y VERDURAS de la empresa BODEGA MARIANO ESCOBEDO

* 1 Prepa o vocacional, VENDEDOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES de la empresa SISTEMA INTEGRAL AUTOMOTRIZ SIA

* 1 Prepa o vocacional, VERIFICADOR DE INVENTARIOS de la empresa PEPSI COLA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ALMACENISTA de la empresa GRUPO DAVI S.C.

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa EUSTORGIA ORTIZ PEREZ

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN EQUIPOS DE ORDEÑA de la empresa COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO MECANICO DIESEL de la empresa INNOMAQ SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa MH AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GESTORIA VEHICULAR

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa ALVARGA CONSTRUCCIONES S A DE C V

* 1 T. superior universitario, STAFF DE ADMINISTRACION de la empresa AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa WORLD EMBLEM OF MEXICO SA DE CV

* 3 T. superior universitario, TÉCNICO DE MOLDES de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 2 T. superior universitario, TÉCNICO HERRAMENTAL de la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO METROLOGO de la empresa FUJIKIKO TACHIS MEXICO

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR DE MATERIALES INDUSTRIALES de la empresa CONEXIONES Y MANGUERAS HIDROCALIDAS

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR INDUSTRIAL DE MATERIAL HIDRAULICO de la empresa COMERCIAL HIDRAULICA VH SA DE CV