¿Buscas empleo en Aguascalientes? Checa aquí cientos de ofertas

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 593 vacantes, de las cuales 49 son para profesionistas (8.26%).

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE PISO EN TECNOLOGIA de la empresa ÓMICRON

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa HERRAMIENTAS HECORT

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa SMART CLEANER

* 1 Licenciatura, Ingeniero de manufactura Sheet Metal de la empresa CONSOLIDATED PRIME SOLUTIONS

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE BANQUETES Y EVENTOS SOCIALES de la empresa HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, ING. CIVIL O ARQUITECTO de la empresa CONSTRUCTORA GATICA COSSIO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa BRIAN GARCIA NAVARRO

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, COBRADOR de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, Diseño Gráfico. de la empresa COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA MATUTINO de la empresa SERVICIOS TURÍSTICOS YES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE PRODUCCION de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 Licenciatura, CHEF de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE JEFATURA EN CONSTRUCCION de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, Coordinador de contabilidad de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 Licenciatura, LICENCIADO EN RELACIONES PÚBLICAS FEMENINO de la empresa CONSTRUCTORA BANDWIDTH S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DISEÑOS AVANTE

* 1 Licenciatura, GERENTE DE RESERVAS de la empresa HYATT PLACE

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECEPCION de la empresa HYATT PLACE

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS DE HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ de la empresa ARGSAN SOLUCIONES INDUSTRIALES S. A. DE C. V.

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE CAMPO de la empresa AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO ESTRUCTURAL

* 1 Licenciatura, ING. DE PRODUCCIÓN de la empresa COCINAS EUROPEAS

* 1 Licenciatura, GERENTE DE GABINETE RADIOLÓGICO Y LABORATORIO de la empresa MISIÓN SANTUARIO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES

* 1 Licenciatura, Jefatura Compliance Aduanero de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa ENLACES MAPA S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, ING INDUSTRIAL de la empresa CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE REDES SOCIALES de la empresa TECNOLOGICO UNIVERSITARIO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACÉN de la empresa SUJETSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR.NET de la empresa HIT

* 3 Licenciatura, ASESOR PUBLICITARIO de la empresa SIM MX TV ENTERTAINMENT

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CALIDAD de la empresa RED RING

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR DE CAMPO de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa CENTRO COLIBRI

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO NOCTURNO de la empresa PAGINA 24

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y DESARROLLO DE SISTEMAS de la empresa SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE AGS

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO WEB de la empresa SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE AGS

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa GET GENERANDO ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, encargado de Marketing Digital de la empresa NUEVA RED

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE TIENDA DE AUTOSERVICIO de la empresa WALDOS DOLAR MART MADERO

* 2 Profesional técnico (CONALEP), AYUDANTE AIRE ACONDICIONADO de la empresa CLIMAS CONFORT SA DE CV

* 3 T. superior universitario, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL MEDRANO

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa PROBUSINESS

* 1 T. superior universitario, JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ASESOR COMERCIAL de la empresa CORPORATIVO ADMINTEK

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE VENTAS DE LETREROS Y GRAFICOS de la empresa LUMICOLOR

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE OBRA de la empresa CLIMAS CONFORT SA DE CV

* 1 T. superior universitario, Capturista y auxiliar administrativo de la empresa GRUPO MC

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR DE PISO EN TECNOLOGIA de la empresa ÓMICRON

* 1 T. superior universitario, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, Tecnico de mantenimiento de la empresa CONSOLIDATED PRIME SOLUTIONS

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402