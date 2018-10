¿Buscas empleo en Aguascalientes? Checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 689 vacantes, de las cuales 63 son para profesionistas (9.14%)

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, CONTADOR DE SUCURSAL de la empresa AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRESTACIONES SOCIALES de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CONTROL DE INVENTARIOS de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 3 Licenciatura, Recepcionista Hotel de la empresa HOTEL ONE SUR

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, Auxiliar contable de la empresa WINGS ARMY

* 1 Licenciatura, Becario de diseño industrial de la empresa CORPORATIVO SUTRA

* 1 Licenciatura, STAFF DE SEGUIMIENTO DE EQUIPO VACIO NACIONAL de la empresa CENTRO LOGÍSTICO DE CONSOLIDACION CLC S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Director Administrativo de la empresa CIDE

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL WINGS ARMY de la empresa WINGS ARMY

* 1 Licenciatura, EJECUTIVA DE VENTAS de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, ARQUITECTO de la empresa VICARAR

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS LICENCIADO EN SISTEMAS O INFORMATICA de la empresa CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 Licenciatura, ASESOR COMERCIAL DE ACEITES Y LUBRICANTES de la empresa EAGLE IMPORTACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, Supervisor de Operaciones de la empresa GRUPO INDUSTRIAL PLASMAC

* 1 Licenciatura, Supervisor General de Operaciones de la empresa QUALITY MANUFACTURING CONSULTING SC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa NUTRIVET

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR INFORMATICO de la empresa CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDOR de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, Especialista en salarios y compensaciones de la empresa QUALITY MANUFACTURING CONSULTING SC

* 1 Licenciatura, GERENTE DE FARMACIA de la empresa FARMACIAS DEL AHORRO

* 1 Licenciatura, ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa ENLACES MAPA S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE ALMACÉN de la empresa COMERCIALIZADORA ESTRADA SA DE CV

* 5 Licenciatura, EJECUTOR DE COBRANZA de la empresa GRUPO ACSER

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NÓMINA de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 1 Licenciatura, Supervisor de Operaciones de la empresa GRUPO INDUSTRIAL PLASMAC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TESORERIA de la empresa CORPORATIVO ADMINTEK

* 1 Licenciatura, SUB JEFE DE SUCURSAL de la empresa GRUPO DESARROLLADOR 3000

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TRÁFICO de la empresa LALA OPERACIONES

* 1 Licenciatura, Auxiliar Recursos Humanos de la empresa REDISA AMBIENTAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JG SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE TALLER de la empresa FRIO CONTROL DEL BAJIO SA DE CV

* 1 Licenciatura, Especialista de ventas en campo de la empresa LOWES COMPANIES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE PROYECTOS de la empresa VINCULOS QUE TRANSFORMAN

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE de la empresa CORPORATIVO INTEGRAL DE PERSONAL SC

* 1 Licenciatura, Contador Junior de la empresa COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS

* 1 Licenciatura, Auxiliar contable de la empresa DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL

* 1 Licenciatura, BECARIO DE CONTABILIDAD de la empresa CORPORATIVO SUTRA

* 1 Licenciatura, Atención a clientes de la empresa AAIRSA

* 1 Licenciatura, Ingeniero Programador IT de la empresa ENRAMEX S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR COMERCIAL DE VENTA DE PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN INGENIERO CIVIL, ARQUITECTURA O AFINES de la empresa FANOSA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Supervisor de Instalaciones y Semaforización de la empresa SEDSA

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa G7 CONSULTORES GRUPO GM TRECE SC

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa G7 CONSULTORES GRUPO GM TRECE SC

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TURNO DE GASOLINERA de la empresa MEGA GASOLINERAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa PUBLIFON

* 1 Licenciatura, ABOGADO de la empresa SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA S C

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTABILIDAD de la empresa BISON

* 1 Licenciatura, STAFF DE HERRAMIENTAS de la empresa ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, Residente de obra de la empresa CONSTRUCCIONES JJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, LÍDER DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la empresa OMNIBUS DE MEXICO S.A DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa CORPORATIVO SUTRA

* 10 Profesional técnico (CONALEP), Vendedor de Piso de la empresa FUNDACION DONDE

* 2 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO MECANICO de la empresa MONTAGSA SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO de la empresa LINEA ITALIA

* 2 Profesional técnico (CONALEP), instalador de servicio de internet de la empresa GENERHA

* 4 T. superior universitario, Supervisores de Gestión Ambiental de la empresa SEDSA

* 2 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa COMERCIALIZADORA ESTRADA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SEGUIMIENTO DE UNIDADES de la empresa ENLACES MAPA S.A DE C.V

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de la empresa GRUPO ULTIMA LUNA

* 22 T. superior universitario, supervisión de obra de la empresa SEDSA

* 1 T. superior universitario, reclutador de campo de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 T. superior universitario, TECNICO RADIOLOGO de la empresa HOSPITALES MAC

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa INMOBILIARIA IMPERIO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TRANSPORTE SIA

* 1 T. superior universitario, ALMACENISTA de la empresa MT DESARRILLOS INMOBILIARIOS DEL CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES, SAPI DE CV

* 21 T. superior universitario, Supervisión de Obra de la empresa SEDSA

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE AUTOMATIZACIÓN de la empresa INTEGRACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES

* 1 T. superior universitario, Analista de Nóminas y Servicios Profesionales de la empresa UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, ENFERMERA de la empresa CORPORATIVO ADMINTEK

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVICIOS OPERATIVOS DEL DISCO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MAQUINA DE TERMOFORMADO de la empresa GUTENGRAF SA DE CV

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE CALIDAD INDUSTRIAL de la empresa PROLIM INDUSTRIAL

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL de la empresa PROLIM INDUSTRIAL

* 4 T. superior universitario, Supervisor de Gestión Ambiental de la empresa SEDSA

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402