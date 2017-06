¿Buscas empleo en Aguascalientes? Checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene este día mil 105 vacantes, de las cuales 65 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa ELBA DE LA SERNA LOPEZ

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa SEDACEI AUTOMATION S DE RLMI DE CV

* 2 Licenciatura, VENDEDOR DE SEGUROS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 1 Licenciatura, CUSTOM SERVICE de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL de la empresa CARLOS BUITRON SANTACRUZ

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ACADÉMICO de la empresa COLEGIO LATINOAMERICANO DE EDUCACION AVANZADA AC

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE PARQUE VEHICULAR de la empresa ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV

* 1 Licenciatura, Generalista de Recursos Humanos de la empresa ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE AREA DE RECEPCION de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, LICENCIADO EN COMERCIO EXTERIOR de la empresa AGENCIA ADUANAL RICARDO MTZ Y ASOC

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS DE LACTEOS de la empresa LECHERA GUADALAJARA S. A. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa MAQUILAS Y CONFECCIONES JERONI SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR OPERATIVO de la empresa PROTENOVO

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR DE REVISTA de la empresa EDITORIAL ANZAR Y DIAZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa GRUPO FT SA DE CV

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS de la empresa MECAPRO

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE EMPAQUE de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE DIVISIÓN CUARTOS de la empresa SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE EDIFICACION de la empresa COMEBI SAN GERARDO

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE INSTALACIONES de la empresa CONTRUCTORA LAUNAK

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE COMPRAS de la empresa CONTRUCTORA LAUNAK

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE NOMINA de la empresa OLGA CAMACHO BARTNICKI

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO de la empresa CONCRETOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa IXIEL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GAS IMPERIAL DE AGUASCALIENTES S A DE C V

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE TÉCNICA BÁSICA de la empresa TACHI-S INDUSTRIA DEL ASIENTO SUPERIOR SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COBRANZA de la empresa PLANET ENGLISH

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO de la empresa CONCRETOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACEN de la empresa SUJETSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE SERVICIOS DE IMPRESION de la empresa SCANNER FORMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE UNIDAD de la empresa CONDIMENTOS COMIDA SALUDABLE S DE RL DE CV

* 4 Licenciatura, DENTISTA de la empresa LUIS ARTURO RAMIREZ ARELLANO

* 1 Licenciatura, VENDEDOR LOGISITICO de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, Auxiliar de Recursos humanos de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NOMINAS de la empresa CMI ADMINISTRACION Y GASTRONOMIA

* 1 Licenciatura, PLANEADOR LOGISTICO de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, TITULAR DE TESORERÍA Y FINANZAS de la empresa PRODUCTOS PECUARIOS LA TRINIDAD SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa LEVEL TO OPERATIONS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME

* 1 Licenciatura, STAFF DE INGENIERIA DE PROCESOS de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE LOGISTICA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE CALIDAD de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE INGENIERÍA DE PLANTA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE EMBARQUE de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR CAPACITADOR de la empresa SEPECSA SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS HOTELERAS de la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS GG S. DE R. L. DE C. V. AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE AREA DE COBRANZA JUDICIAL de la empresa Cimbras y Andamios Las Cumbres

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE de la empresa CONDUCTORES DE ENVASES ESPECIALIZADOS

* 1 Licenciatura, JEFE DE OPERACIONES DE EMPRESA DE RECOLECCIÓN de la empresa RECICLAYSER DE AGUASCALIENTES S.A. C. V.

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR CONTABLE de la empresa MARIA LUISA DIAZ MORQUECHO

* 1 Profesional técnico (CONALEP), ASESOR DE VENTAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS de la empresa MARIA LUISA DIAZ MORQUECHO

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR MECANICO de la empresa VERONICA ACOSTA ORTIZ

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EN REFRIGERACION

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CONCRETEC CONCRETOS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), LABORATORISTA DE CONCRETO de la empresa CONCRETEC CONCRETOS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO LABORATORISTA QUIMICO de la empresa SABRO POLLO / INTERPEC SAN MARCOS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO de la empresa GUADALUPE REYNOSO MORALES

* 1 T. superior universitario, RECLUTADOR DE CAMPO de la empresa AMERICAN STANDARD

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DALMAZI SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.

* 1 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa EXCEL CONSULTORES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa MAQUILAS Y CONFECCIONES JERONI SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa SYC ELECTRIC MEXICANA

* 2 T. superior universitario, ELECTRICO de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE NÓMINAS de la empresa PRADETTISANTI CONSULTING

* 1 T. superior universitario, MECÁNICO DIESEL de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA con automovil de la empresa GERSER CONTADORES PUBLICOS SC

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DALMAZI SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.

* 5 T. superior universitario, LÍDER DE PRODUCCION de la empresa TACHI-S INDUSTRIA DEL ASIENTO SUPERIOR SA DE CV

* 1 T. superior universitario, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa SCANNER FORMS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, CAPTURISTA de la empresa DIRECCION CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE ALMACEN de la empresa BOOKHOUSE

* 1 T. superior universitario, ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa BOOKHOUSE

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.

* 5 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

