Buscas empleo en Aguascalientes checa aquí cientos de ofertas

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 800 vacantes, de las cuales 51 son para profesionistas (6.37%);

VACANTES DESTACADAS:

* 5 Licenciatura, SUPERVISOR DE TÉCNICA BÁSICA de la empresa TACHI-S INDUSTRIA DEL ASIENTO SUPERIOR SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa CENTRO ESCOLAR MONTEALBAN

* 1 Licenciatura, MAESTRA DE PRE ESCOLAR de la empresa CENTRO ESCOLAR MONTEALBAN

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa IXIEL DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COBRANZA de la empresa PLANET ENGLISH

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GAS IMPERIAL DE AGUASCALIENTES S A DE C V

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACEN de la empresa SUJETSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE SERVICIOS DE IMPRESION de la empresa SCANNER FORMS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NOMINAS de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO de la empresa CONCRETOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUX. DE RECURSOS HUMANOS de la empresa LALA OPERACIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE UNIDAD de la empresa CONDIMENTOS COMIDA SALUDABLE S DE RL DE CV

* 4 Licenciatura, DENTISTA de la empresa LUIS ARTURO RAMIREZ ARELLANO

* 1 Licenciatura, VENDEDOR LOGISITICO de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE OPERACIONES de la empresa HECTOR CASTRO BRETON

* 1 Licenciatura, TITULAR DE TESORERÍA Y FINANZAS de la empresa PRODUCTOS PECUARIOS LA TRINIDAD SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NOMINAS de la empresa CMI ADMINISTRACION Y GASTRONOMIA

* 1 Licenciatura, PLANEADOR LOGISTICO de la empresa WATSON Y CAMDEN ASSOCIATES S.C.

* 1 Licenciatura, Auxiliar de Recursos humanos de la empresa RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa LEVEL TO OPERATIONS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y VENTAS de la empresa JOSE MARCOS ROMO FRANCO

* 1 Licenciatura, GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE CALIDAD de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE INGENIERIA DE PROCESOS de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE INGENIERÍA DE PLANTA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE LOGISTICA de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE LECTURA Y REPARTO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE de la empresa PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, STAFF DE EMBARQUE de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa IMACOP TOUR CORPORATION HOLIDAYS VACATIONS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AGENTE DE RESERVACIONES de la empresa IMACOP TOUR CORPORATION HOLIDAYS VACATIONS SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR CAPACITADOR de la empresa SEPECSA SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PROCESOS de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE de la empresa CONDUCTORES DE ENVASES ESPECIALIZADOS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 2 Licenciatura, ING. INDUSTRIAL de la empresa INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PARA LECHERIA SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO LABORATORISTA QUIMICO de la empresa SABRO POLLO / INTERPEC SAN MARCOS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO de la empresa GUADALUPE REYNOSO MORALES

* 5 T. superior universitario, LÍDER DE PRODUCCION de la empresa TACHI-S INDUSTRIA DEL ASIENTO SUPERIOR SA DE CV

* 1 T. superior universitario, CAPTURISTA de la empresa DIRECCION CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa SCANNER FORMS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa BOOKHOUSE

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE ALMACEN de la empresa BOOKHOUSE

* 5 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROYECTOS PANUCO AGS S.C.