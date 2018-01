Buscaría LARF candidatura al Senado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, dejó en claro que buscará una candidatura al Senado de la República, ya sea por el Partido Acción Nacional o por otro partido que le brinde su confianza para ir en coalición, así lo dio a conocer en entrevista telefónica.

“Estoy considerando una candidatura al Senado, yo levanto la mano si el partido considera que puedo dar un buen resultado en la contienda”, señaló el ex gobernador.

La mañana de este sábado el Tribunal Electoral Local resolvió que el procedimiento interno en el Partido Acción Nacional para expulsar al ex mandatario trasgredió sus derechos políticos por lo cual no se podía ejecutar.

De esta forma, Reynoso Femat sigue conservando sus derechos políticos por lo que puede ser elegible para una candidatura en el proceso electoral que está en marcha en donde estará en juego la renovación del Congreso de la Unión y del Poder Legislativo local.

“Yo sigo en el PAN por convicción propia pero a veces el partido parece un “Club de Toby” porque en su interior hay líderes y políticos mediocres que dejan mucho qué desear como Luis Felipe Bravo Mena, que preside la Comisión Anticorrupción, la instancia que quiso expulsarme, al igual que la la Comisión de Justicia, lo cual me extrañó porque en ella hay gente que sabe de leyes se prestó a una firma para la expulsión del PAN”, dijo.

El ex gobernador subrayó que en la actualidad sigue contando con un importante capital político que lo vuelve un perfil muy rentable para cualquier partido político, además de tener una visión amplia y consciente de los retos que conlleva un proceso electoral como el que se realiza en estos momentos.

“Tengo capital político importante y soy materia disponible y para tomarse en cuenta por parte de los dirigentes que manejan el PAN”, dijo.

En entrevistas anteriores el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez, ha declarado que en el reparto de candidaturas así como en el trabajo partidista para las elecciones no se tiene contemplada la participación de Reynoso Femat ya que en los últimos años no ha tenido un trabajo activo al interior del partido blanquiazul, además de que no es una “prioridad” para el Comité Directivo Estatal.