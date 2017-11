Buscamos que Monreal se quede en MORENA, reitera AMLO en Ags.

Claudio Bañuelos

Calvillo, Ags.- Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de MORENA reconoció que sigue tratando de convencer al zacatecano, Ricardo Monreal para que evitar que deje este instituto político, además de que reiteró que van a defender al PT tras el escándalo de presunto desvío de recursos que relaciona a la esposa del dirigente nacional de ese partido, Alberto Anaya y también a la cabeza del mismo en esta entidad.

“Vamos a seguir insistiendo con Ricardo Monreal para que no se vaya con la mafia del poder y que se quede con nosotros para poder apoyar en la transformación del país. David (Monreal) está apoyándonos pero pues cada quien es libre, cada quien es independiente“.

López Obrador visitó este municipio situado a 45 kilómetros al poniente de la capital para encabezar una asamblea informativa ante unas 600 personas en un salón de fiestas en esta cabecera municipal.

Previo a su reunión, el tabasqueño advirtió que pese a la guerra sucia el Movimiento va a triunfar.

Al hablar sobre el caso del PT, dijo “conozco a la maestra Lupita, (María Guadalupe Rodríguez esposa de Alberto Anaya) y se han dedicado a impulsar la educación y de repente después de años descubren que hay malversación de fondos, puro cuento, es represalia“.

El exjefe de gobierno capitalino recordó que esta situación es porque no le gustó a Peña, que el PT haya apoyado a la candidata de MORENA al gobierno del Estado de México y por ello reiteró que “vamos a apoyar al PT nosotros estamos muy conscientes de que se trata de una persecución, lo tenemos muy claro“.

Igualmente afirmó que él que ha estado en contra del régimen le han inventado situaciones entre risas relató que “ a mí he han denunciado como luchador social, en una ocasión me presentaron como 10 averiguaciones, me metieron todo el Código Penal, pero pues son de las cosas que uno tiene que enfrentar cuando lucha contra el régimen, Peña impuso a su primo en el Estado de México y compraron votos y como hicimos un llamado a la unidad y como los del PT decidieron apoyar a la maestra Delfina, por eso vino la represión política básicamente“.

Se le preguntó que sí esa situación no merma su proyecto de cara a la candidatura a la presidencia de la República cosa que rechazó.

Sobre el asunto de la inseguridad y la violencia que reina en el territorio nacional calificó esta situación como un problema “grave“ que los gobiernos panistas y priistas no han podido resolver, desde Calderón hasta Peña,

“68 homicidios diarios. México segundo lugar en violencia en el mundo. Entristece es lamentable que esto este sucediendo y es una muestra más de que no sirven los gobiernos al servicio de la mafia del poder, que no sirve el privan, hay que hacer un lado ya a esos partidos alcahuetes, paleros de la mafia del poder“.

Por último se refirió a la carencia del fiscal electoral, tras la remoción de Santiago Nieto y comentó que por encima de todo está la libertad de expresión y de combatir la corrupción y lo único que el extitular de la FEPADE dijo fue que Emilio Lozoya está vinculado con Oderbrecht y eso le molestó al presidente de la República.