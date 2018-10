Busca Necaxa revertir los malos resultados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El lateral izquierdo de los Rayos del Necaxa, Alejandro Mayorga, atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club este martes, previo al partido del viernes en Veracruz.

De cara al cierre de torneo, Mayorga quiere apuntar a sacar la mayor cantidad de puntos y pelearán por ello. “Es un panorama aparentemente difícil, pero seguimos con vida, es lo importante, sabemos que tenemos que ganar cinco partido para podernos meter a liguilla, entonces mientras haya posibilidades creo que se pueden dar las cosas”.

El jugador explicó que a pesar de que se han jugado buenos partidos, los resultados no los han acompañado por errores puntuales. “Creo que han sido errores muy puntuales, se han hecho buenos partidos, se han hecho cosas interesantes la verdad, los resultados no se nos han dado, eso es la realidad y está claro, pero considero que es parte del futbol.”.

De igual forma, dijo que en el futbol no siempre se hace justicia al buen juego, sin embargo, ellos están tratando de darle vuelta a la página. “A veces puedes dar un excelente partido y no ganas o todo lo contrario, entonces también es frustrante el hacer bien las cosas y que no se den los resultados, pero el equipo ha estado trabajando para tratar de darle vuelta a eso”.

Con respecto al partido del viernes en Veracruz, Alejandro es consciente de que se debe de ganar para enmendar el camino y poder luchar por meterse entre los primeros ocho. “Consideramos que hay que ganar sí o sí, es un partido para retomar nuestro camino, puede ser un partido que nos impulse para conseguir nuestros objetivos”.

Ya para finalizar, el dorsal 5 de los Rayos mencionó que se están entregando para revertir la situación y poder brindarles alegrías a su afición. “La afición siempre espera resultados, creo que se han dado cuenta de que hemos hecho buenos partidos pero ellos quieren que ganemos, solamente decirles que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar esto adelante y lo hacemos tanto por ellos como por nosotros, estamos agradecidos por los que siempre han estado ahí firmes con nosotros”.