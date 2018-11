Busca GobAgs concesionar agua tratada

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La administración estatal pretende concesionar el agua tratada de la plantas mediante la utilización de las llamadas líneas moradas que conducirían el líquido en principio a parques industriales, señaló el gobernador del estado, el panista Martín Orozco Sandoval.

“Aquí el objetivo es ver cuánta agua tratada le podremos vender a la industria y cuanto a la agricultura para que a quien le concesiónemos o al que tenga la operación de la planta pues de ahí salga y que al gobierno no le cueste el tratamiento, ósea no habrá un peso de inversión al gobierno”.

Con esto también se abonaría a la recarga de los mantos acuíferos luego de que si de 2 metros por litro se le saca uno al subsuelo ya es ganancia.

El 75% del agua en estos momentos es para un consumo agrícola, el 8% para uso industrial y el resto de consumo humano, por lo que ahí está el problema que se debe atajar para disminuir esas cifras.

-Los municipios tendrán un papel en este proyecto y el tema de CAASA, saber si interfiere en algo?

-Vital, y ayer así como que se la avente a la alcaldesa a ver si la agarró. Ósea si no piensas como gobierno a 30 años estas muerto cab…, y la capital es una ciudad-estado y tiene que pensarse así. Esto tiene su efecto importante en la próxima concesión del agua.

Si este proyecto se empieza a aterrizar en dos años, donde la concesión del agua “que se vencerá sola en el 2023” terminara su ciclo las reglas cambiaran en la próxima operación o cambio de concesión o esquema, pues la prioridad ya no va a ser extraer el agua de los pozos sino el canje del vital líquido, sostuvo el ejecutivo.