Busca Gob-Ags impulsar el sector apícola de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al conmemorar el Día Internacional de la Biodiversidad y el Día Mundial de las Abejas, el gobernador Martín Orozco Sandoval destacó la importancia de trabajar para combatir el cambio climático a través del impulso a la industria apícola.

El mandatario estatal dijo que es importante fortalecer la producción de miel y los derivados de la colmena, impulsando la reforestación del suelo con vegetación nativa que aumente la presencia de flores para las abejas.

“El pensar que si no existen estos polinizadores no hay plantas, y si no hay plantas no hay animales, y si no hay animales hasta nosotros nos vamos”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado, Alfredo Alonso Ruíz Esparza, agregó que se trabaja en la mitigación del cambio climático, a través de la captación de carbono atmosférico y se busca que Aguascalientes sea el primer estado del país que se sume a los esfuerzos internacionales de conservación de las abejas y otros polinizadores, los cuales son considerados como los seres vivos más importantes del planeta.

“Dar soluciones sustentables a la problemática del medio ambiente, donde el conocimiento científico, la técnica y la experiencia del manejo de lo natural permitan la transformación armónica del entorno, trascendiendo al ámbito social y económico”, sostuvo.

Al evento también asistieron el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes Manuel Alejandro González Martínez; la titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Ofelia Castillo Medina; el presidente del comité Sistema Producto Apícola en el Estado, Enrique Hernández Ayala y el alcalde de Jesús María, Noel Mata Atilano.