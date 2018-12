Busca Crom afiliar al 60% de empleados de Nissan. “No estoy aferrado”, dice Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque trabajadores sindicalizados de las empresas Nissan en Aguascalientes siguen mudando hacia la Confederación Regional Obrero Mexicana (Crom), su dirigente local Jesús Ramírez Pérez aceptó que necesitan afiliar por lo menos a seis de cada 10 empleados para asumirse como representantes gremiales.

“Nosotros requerimos el 60 por ciento de la planilla para poder actuar”, estableció el líder de la Crom, en referencia a quienes laboran en las dos plantas de Nissan así como de la filial Jatco que agrupan a un total de 12 mil obreros y que son representados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pero que desde hace más de un mes varios de ellos pugnan por un cambio de gremio.

Ramírez Pérez dijo que por el momento buscan el 60 por ciento de la planta uno de Nissan que cuenta con más de cuatro mil afiliados y que legalmente en su momento esperarán definir cómo agrupar al resto de las otras empresas.

“Ahí es donde se vuelve el asunto complejo porque el sindicato completo corresponde a todos los contratos colectivos y entonces tendrían que ser de todas las plantas, pero eso si se fuera por la vía de pelear una titularidad que no estamos seguros que se tenga esa necesidad”, insistió.

– ¿No hay una obsesión de tu parte?

– No se trata de eso. No estamos aferrados, pues si fuera el caso habríamos hecho acciones más radicales. El enemigo no soy yo, nosotros estamos frenando que no se salga de control.

Por lo pronto, el dirigente de la Crom anunció que este jueves habrá una reunión entre empresarios y líderes sindicales donde participaría el titular de la CTM Aguascalientes, Alfredo González, con quien se tocará el tema. El encuentro se llevará a cabo al mediodía en el Salón Madera, del complejo Tres Centurias.

El pleito entre CTM y Crom Aguascalientes inició desde comienzos de noviembre cuando empezaron las firmas de cambio de gremio entre un sector de los trabajadores.