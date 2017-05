Buenos nachos

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Se llegó la víspera a Necaxa, y terminando los rumores la directiva encabezada por Santiago Tinajero anunció el nombre del nuevo director técnico de Necaxa responsabilidad que recaerá a partir del día de hoy en Marcos Ignacio Ambriz Espinoza, “Nacho Ambriz” para los cuates.

Para aquellos que no conocen a Nacho debuto en 1983 un año después del regreso de Necaxa al futbol mexicano, salido de las fuerzas básicas de Necaxa “Nacho” tuvo oportunidad de codearse durante su juventud con jugadores como Norberto Outes, Juan Carlos Veiga, Rubén Omar Romano etc.

Con 3 pasos por Necaxa Nacho Ambriz seria pieza fundamental del Necaxa bicampeón y parte importante de aquella selección mexicana que gano la Copa de Oro en 1993.

Calidad, temple y un corte de pelo que sigue usando a la fecha eran características de Ambriz junto a un cañón que tenía en la pierna comparable en ese tiempo solo con su compañero de equipo Alberto García Aspe.

Como jugador en Necaxa Ambriz fue bicampeón de Primera División, de Copa, de Recopa CONCACAF y muchas veces porto el gafete de capitán.

“Nachito” no llega solo, su cuerpo técnico está formado por jugadores que portaron la camisa de Necaxa como Gerardo Esquivel, Edgar Solano, El “Mostro” Álvarez y Carlos Turrubiates, que no jugo en Necaxa pero fue un tremendo defensa, el cuerpo técnico parece mostrar una formación defensiva para no perder la costumbre, pero tendremos que esperar para ver el estilo de juego que manejarán.

Nacho Ambriz ya sabe lo que es estar sentado en el banco de Director Técnico, con pasos desafortunados por varios equipos el único trofeo que presume es ser campeón en la Liga de Campeones CONCACAF con el América, y también puede presumir haber sido auxiliar en el Atlético de Madrid y Osasuna.

La directiva de Necaxa ha demostrado saber lo que quiere, sus decisiones por desafortunadas que parezcan han sido las mejores, cesaron a Fuentes a tiempo, contrataron a Sosa en buen momento y hoy creen que esto es lo mejor, y si van a respaldar a Nacho de la forma en que lo hicieron con Ponchito seguro que veremos más a Puch en Necaxa como el flamante estratega lo pidió.

Ambriz regresa al club que lo vio nacer y con un discurso lleno de optimismo referente a lo que significa la institución y al futuro que quiere con Necaxa nos hace soñar a muchos, ya lo dijo el en su presentación, yo soy de los que le pusieron estrellitas al escudo y estos colores me llenan de alegría, gracias por recordarnos quien eres Nacho y ojala nos llenes de alegría, que de eso los necaxistas tenemos mucha Ambriz.

