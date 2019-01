¿Brujería? Encuentran 10 cuerpos de niños (sin dientes ni genitales)

CNN

Tanzania.-Diez niños secuestrados en Tanzania fueron encontrados muertos con partes del cuerpo mutiladas, dijeron las autoridades a CNN el lunes.

El viceministro de Salud de Tanzania, Faustine Ndugulile, dijo que los 10 niños estuvieron desaparecidos desde diciembre en el distrito de Njombe, en el suroeste de Tanzania.

Sus cuerpos fueron descubiertos la semana pasada después de que la policía lanzara una operación de búsqueda en el área.

“Hasta ahora, hemos encontrado 10 cuerpos, y la mayoría de sus partes privadas y dientes habían sido removidos”, dijo Ndugulile.

“Estos asesinatos están relacionados con prácticas de brujería porque esa es la tendencia de tales crímenes, donde los herbolarios piden a las personas que obtengan estas partes humanas para rituales monetarios”, agregó.

Los niños, algunos de apenas siete años, fueron secuestrados de sus hogares el mes pasado.

Muchos niños han sido reportados como desaparecidos por sus padres en la comunidad desde diciembre, según Ndugulile, quien dijo que el Ministerio de Salud también estaba investigando la ola de homicidios.

“Queremos identificar a los perpetradores, pero nuestro objetivo es educar rápidamente a las personas que hacen estas practicas tradicionales en el área y a las comunidades aledañas sobre la necesidad de detener estos actos”, dijo Ndugulile a CNN.

El viceministro de Salud dijo a CNN que estos homicidios no están relacionados con asesinatos rituales albinos que son frecuentes en Tanzania y otras partes de África oriental.

“Estos asesinatos no están relacionados con los asesinatos de albinos”, dijo. “Pero es muy triste porque son niños y no merecen ser usados así”, dijo Ndugulile.

Tanzania tiene una de las más altas tasas de albinismo en el mundo, con un albino por cada 1.500 personas.

A pesar de su prevalencia, todavía hay una falta de educación y tolerancia y los albinos son asesinados regularmente por sus huesos y órganos, que se venden a hechiceros para “amuletos y pociones mágicas”, según Amnistía Internacional.