Brinda MuniAgs apoyos a jóvenes para estadías en el extranjero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a la gestión de la alcaldesa Tere Jiménez y tras la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Civil “Vive México”, cien jóvenes de Aguascalientes tendrán posibilidad de realizar una estancia en el extranjero y participar en proyectos ecológicos, sociales y culturales en beneficio de la comunidad.

Al convocar a los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años de edad a registrar su solicitud, Tere Jiménez subrayó la importancia de brindarles la posibilidad de complementar su formación académica al viajar, aprender otros idiomas, conocer otras culturas y desarrollar iniciativas emprendedoras con una visión global.

“Vivimos en un mundo globalizado y es tiempo de romper las fronteras, de tener un panorama más amplio; por eso vamos a apoyar a cien jóvenes de nuestro municipio, para que mediante una estancia internacional adquieran esa experiencia que se convierta en una posibilidad de crecimiento personal y que al mismo tiempo, se refleje posteriormente en un beneficio para nuestro entorno”.

En este sentido destacó que con la firma de este acuerdo, Aguascalientes se convierte en uno de los 8 municipios de México que son parte del programa “Vive México: Viaja sin límites”, y donde los becarios desarrollan, a través del aprendizaje vivencial, habilidades de comunicación que les permiten trabajar en equipos multinacionalesy encontrar soluciones creativas en los más diversos contextos.

Por su parte, Higinio Alberto García García, Presidente de la Asociación Vive México, manifestó que este tipo de estancias en el extranjero permiten fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo, y al mismo tiempo, robustecen el sentido de identidad de los jóvenes, que a regresar a casa, encuentran en México un lugar lleno de historia, cultura y tradición.

Cabe hacer mención que estas becas son ayudas económicas internacionales que apoyan la realización de estancias en el extranjero y las cuales fomentan la educación intercultural de jóvenes en 85 países del mundo, avaladas por redes internacionales como Alliance (Alliance of International Voluntary Service Organizations) y SCI (Service Civil International) en Europa, NVDA (Network for Voluntary Development in Asia) en Asia y que además tienen aval de la UNESCO a través del CCIVS (Coodinating Committee for International Voluntary Service) en París; redes en las cuales, Vive México es rama y representante oficial de México y Latinoamérica.

Quienes estén interesados en conocer otro país haciendo trabajo comunitario, pueden acudir del 6 al 17 de marzo a la Dirección de Cooperación, Financiamiento y Asuntos Internacionales de la Oficina Ejecutiva en la Presidencia Municipal o comunicarse al teléfono 910 10 14.