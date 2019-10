Brian Fernández: ‘Pedí ayuda para no volver a recaer’

Redacción

Ciudad de México.-El ex delantero de Necaxa Brian Fernández ha salido a parar especulaciones sobre su recaída nuevamente a las drogas.

Brian Fernández dio a conocer que está pasando por un mal momento en su vida y por eso decidió hablar con su equipo el Portland Timbers para ingresar de forma voluntaria al programa de abuso de sustancias y comportamiento de la MLS.

“Vengo pasando unos malos momentos en mi vida personal. Pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida y para no ser sancionado otra vez”, expresó en entrevista con el diario Olé.

“Hablé con el club, hablamos con la Liga y me dijeron que había un lugar al que yo podía ir. Agarré, le dije que hoy mismo quería ir y me fui”, añadió.

El exdelantero del Necaxa aseguró que se encuentra bien y que no le importa lo que se diga de él en los medios de comunicación.

“Fue eso lo que pasó. Ya se dicen cosas que no son, que molestan. Pero la gente es así. Hoy en día estoy bien, tranquilo. No estoy suspendido, me siguen pagando, estoy habilitado”, dijo.

Con información de Récord