Borracho impactó a motociclista

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-Sujeto que conducía en estado de ebriedad impacto por alcance a un motociclista mismo que fue atendido por paramédicos en el lugar del accidente que se registró sobre Bulevar Guadalupano en el fraccionamiento Nazario Ortiz Garza.

Fue minutos antes de las 9 de la mañana cuando en el C4 Municipal se recibió el reporte de un accidente por alcance que se registró sobre Bulevar Guadalupano y calle Matías Saucedo en el fraccionamiento Nazario Ortiz Garza, en el que había participado un vehículo tipo panel de la marca Renault Kangoo y una motocicleta, quedando lesionado el tripulante de la moto, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la Policía Vial de Aguascalientes al sitio.

A su arribo, efectivamente se percataron que sobre la cinta asfáltica se encontraba quien dijo llamarse José N N de 28 años, mismo que tripulaba una motocicleta de la marca Honda en color negro, con placas A9B25 del Estado de Aguascalientes y el vehículo que lo había impactado era una camioneta tipo panel marca Renault Kangoo, modelo 2009, en color azul con negro, con placas de circulación ACU743B del Estado de Aguascalientes conducido por Cristian N N de 29 años de edad, mismo que se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes, arrojando tras la aplicación del alcoholímetro que se encontraba en estado de ebriedad.

Finalmente, se pudo establecer que el conductor del vehículo tipo panel Renault Kangoo circulaba sobre Bulevar Guadalupano y el altura de la calle Matías Saucedo no guardo la distancia prudente, impactando en su parte posterior al motociclista qué cayó de dicha unidad provocándose lesiones que no ameritaron su traslado algún hospital, siendo atendido en el lugar por paramédicos de la

Coordinación Municipal de Protección Civil, en tanto el presunto responsable fue trasladado ante el Juez Calificador en donde se determinaría su sanción por conducir en estado de ebriedad debido a que el herido no quiso presentar querella en contra del presunto responsable del accidente.