Bono y Edge interpretan Love Is All We Have Left en el funeral de Dave Kavanagh

Bono y Edge, acompañados de Gavin Friday y de Ali, estuvieron presentes en el funeral de Dave Kavanagh, uno de los productores de música irlandeses más conocidos, que ha fallecido recientemente después de luchar contra el cáncer.

En el funeral, Bono y Edge interpretaron el tema de Songs of Experience “Love Is All We Have Left” como muestra de respeto a este agente musical que trabajo con Thin Lizzy, The Boomtown Rats y muchos otros grupos irlandeses de renombre.

“Fue increíble”, dijo un amigo de Bono, el compositor Simon Carmody. “Primera interpretación de de ‘Love Is All We Left’. Energía Punky. Bono buscando las notas y encontrándolas. Dave lo habría amado”.