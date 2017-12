Biztec presenta su nuevo video

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Biztek la banda indie de Aguascalientes, México hace unos días lanzó el video de su nuevo sencillo titulado “W4MM” el cual se puede ver en su página de Facebook y en su canal de YouTube.

El tema fue producido por Gerardo Castmu, músico de La Pingos Orquesta, quien ha trabajado como productor de Fermín IV, Hombre Árbol y Mike Díaz, entre muchos otros.

La canción es un cosplay –termino que utiliza la banda para evitar la palabra cover ó adaptación- pues más bien se dedicaron a jugar con el tema “Waiting for the Man” original de la banda neoyorquina The Velvet Underground & Nico, que fué lanzado en 1967.

El tema, original en idioma inglés, es conocido por ser uno de los primeros en hablar abiertamente del dealer o distribuidor de drogas callejero.

Sin embargo, BIZTEC tomó sólo algunos recursos fonéticos y métricos para hacer una historia en español, inspirada en la serie Black Mirror, en el que en un futuro hipotético el uso de drogas ha sido sustituido por aplicaciones de dispositivos móviles económicos y legales como el I-Doser. La letra además está plagada de ironías y chistes pop.

El sencillo, en lo musical, lejos de sonar a Velvet Underground & Nico, BIZTEC intentaba hacer una mezcla entre Die Antwoord y Las Escamas de Serapia, esta última, una banda de Aguascalientes de finales de los 90 que influyó mucho en su sonido seminal.

Aunque el resultado final más bien remite a bandas como Devo y Sonic Youth. El video fue dirigido por Arturo Sepúlveda, artista visual que ha trabajado videos de Hombre Árbol y La Pingos Orquesta, con algunas animaciones de Eduardo Cárdenas.

Fue filmado gran parte en formato Super 8 y es un coctél de imágenes sicodélicas con referencias a El Padrino y algunos héroes gruperos.

Todas las locaciones en el estado de Aguascalientes. BIZTEC actualmente está formado por Juanpis Biztec en la guitarra y voz, Pichu Biztec en la guitarra y voz, Poncho Biztec en la batería, Uli Biztec en el bajo y Paco Biztec en guitarra y sintes. Su tercer disco está en proceso de mezcla y está proyectado para ver la luz a principios de 2018.

Tocarán el 29 de enero en Pasagüero en el centro de la Ciudad de México en la presentación del nuevo disco de NIÑA, los héroes de la escena indie de Monterrey.

El 16 de diciembre tendrán un show en un bar al norte de la ciudad de Aguascalientes junto a Erich y Cherno Alpha.

BIZTEC pertenece al colectivo de bandas independiente de Aguascalientes llamado TERMAPOLOIDES junto a proyectos como Char en el Inodoro, Manimal, José Octavio I, Muffin Pimienta, entre muchos otros.

Para ver el video de “W4MM” buscarla en el canal “losbiztec” o en esta liga directa: