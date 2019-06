Bill Gates se pone sincero y reconoce que Microsoft perdió ante Android.

FayerWayer

Estados Unidos.-Bill Gates es tal vez uno de los personajes más importantes y trascendentes para la historia de la computación y la tecnología.

Aún así es sabido que durante los últimos años se ha manejado con mesura, dejando de lado su liderazgo en Microsoft para enfocarse en proyectos tan ambiciosos como altruistas.

Por ello llama la atención que el buen Billy se haya abierto para hablar de lo que considera su mayor error como ejecutivo. Y resulta que todo tiene relación con Android:

En el mundo del software, particularmente en el de las plataformas, hablamos de mercados donde “el ganador se lleva todo”. Entonces, el error más grande que he cometido, creo, es el mal manejo que hice en su momento y que causó que Microsoft no se convirtiera en lo que ahora es Android.

Es decir, Android es la plataforma estándar para teléfonos que no es de Apple. Eso era algo natural para que Microsoft lograse y no sucedió.

Realmente el ganador se lleva todo. Si estás allí con la mitad de las aplicaciones o el 90 por ciento de las aplicaciones, estás en camino de completar la fatalidad.

Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea Apple y, ¿qué vale eso? $400 mil millones de dólares que serían transferidos de la compañía G a la compañía M.

Todo esto lo dijo Bill Gates durante su más reciente entrevista en el marco de Village Global. Se trata de una declaración dura, en donde el fundador de Microsoft se culpa por lo sucedido.

Tal vez, el año clave para todo esto fue 2005. Cuando Google adquirió Android USD $50 millones. En un movimiento donde su CEO en aquel entonces, Eric Schmidt, admitió que el objetivo de su empresa era superar los esfuerzos iniciales de Windows Mobile de Microsoft.

Todos vimos cómo resultó al final todo eso. Android se volvió la plataforma móvil más popular del planeta y Windows en todas variables móviles terminó sepultado.