Big Ben planea jugar 5 años más con Pittsburgh

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger podría jugar la posición de quarterback para los Pittsburgh Steelers a los 40 años.

Roethliberger le dijo a la Pittsburgh Post-Gazette que planea jugar tres o cinco años más si se mantiene sano y su línea ofensiva continúa intacta.

Los Steelers reclutaron al quarterback de Oklahoma State, Mason Rudolph, con la selección global número 76 en el Draft de la semana pasada, despertando preguntas sobre si la franquicia encontró ya al heredero de Big Ben.

“Si él va a ser su hombre, es grandioso, pero en mi mundo perfecto, esto no va a pasar en un tiempo”, le dijo Roethlisberger al diario.

Roethlisberger, quien cumplió 36 años en marzo, coqueteó con el retiro después de la temporada 2016, pero comenzó a entrenar al prospecto para los años futuros la campaña pasada. Se comprometió públicamente para 2018, minutos después de la derrota en playoffs ante los Jacksonville Jaguars. El centro Maurkice Pouncey, su mejor amigo en el equipo, le dijo a ESPN que Roethlisberger le informó que quiere jugar tres temporadas más.

Roethlisberger aún tiene dos años por cumplir en su contrato y el presidente del equipo, Art Rooney II, dijo en este receso de temporada que el equipo está preparado para discutir una extensión de contrato con el quarterback.

“Hablé con Art, con el coach (Mike Tomlin) y con el coach Randy Fichtner; básicamente, les dije, ‘escuchen, no puedo controlarlo –salvo lesiones mayores, situaciones en casa y cosas fuera de tu control– es la forma en la que se siente mi cuerpo”, le dijo Roethlisberger a la Post-Gazette. “La forma en que está diseñada nuestra línea ofensiva, lo buenos que son los jugadores, me han mantenido lo más sano que he podido estar en el último par de años. Realmente, siento que puedo jugar de tres a cinco años más”.

Roethlisberger validó esa idea con su juego en la temporada pasada. Después de un inicio lento en la primera mitad, Roethlisberger promedió cerca de 350 yardas por pase y tres touchdowns, por juego, en los últimos siete. Toda su línea ofensiva titular está bajo contrato, además de las armas que representan Antonio Brown, Le’Veon Bell y JuJu Smith-Schuster.

“Seguiré decidiéndolo un año a la vez y daré todo lo que tengo en ese año, pero me siento cómodo diciéndole esto (al equipo)”, dijo Roethlisberger.