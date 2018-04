Bienvenido a la contienda, dice Meade a Rodríguez

La Jornada

Cuautla, Mor.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, dio la bienvenida a la contienda al aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón y afirmó que respeta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) que determinó que aparezca en la boleta electoral.

Pues bienvenido. Le damos la bienvenida a la contienda. Somos respetuosos de lo que haya fallado el tribunal, lo hemos sido en todo. No siempre compartimos lo que el tribunal resuelve, pero siempre somos respetuosos de sus decisiones y, en este caso, con cargo a esa decisión, le damos la bienvenida , expresó.

Advirtió que en esta elección se escogerá entre justicia y amnistía; entre quien ataca y calumnia a soldados, pilotos y marinos, y quien ha elegido estar palmo a palmo con las fuerzas armadas. “Ahí (está) la diferencia, también es clara, yo escojo escuchar a las víctimas y Andrés Manuel (López Obrador) a los delincuentes.