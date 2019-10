Bienvenida la aplicación de impuestos, siempre y cuando el recurso de quede en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) Pedro Gutiérrez Romo, puntualizó que el empresariado local no está en contra de la aplicación de impuestos, siempre y cuando los mismos se queden dentro del mismo estado.

Cuestionado sobre la intención del gobierno estatal de aplicar algún impuesto a profesionistas en el paquete económico del 2020, el líder de los empresarios locales aseveró que son bienvenidos si se aplican en la entidad y no se van a la federación, pues luego el reparto de estos no es equitativo para las entidades.

“Si son impuestos que se van a la federación pues (…); ustedes saben por ejemplo Guanajuato es de los estados que más dinero de recaudación de impuestos aportan a la federación y está en el lugar 31 en el regreso”.

Insistió en que tratándose de impuestos locales, llámese estatales o municipales, están dispuestos a cooperar, siempre y cuando se reflejen en obras o programas en el mismo estado, bajo la auditoría de los ciudadanos.

“A mí me gustaría que como organismos empresariales se nos consultará sobre estos nuevos impuestos y sobre todo ver que se ejecuten en Aguascalientes, porque recabarlos para que se vayan allá y luego a lugares que no sabemos pues no se vale”.