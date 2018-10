Beneficios de los besos

Son una especie de barómetro de compatibilidad física

Como decía el clásico de 1964 “The Shoop Shoop Song (It`s in his kiss). La clave está en los besos. Un estudio de 2013 publicado en la revista Archives of Sexual Behavior concluyó que los besos pueden ayudarnos a evaluar la idoneidad de un posible compañero o pareja. De acuerdo con las mujeres encuestadas, un primer beso puede atraernos o provocar todo lo contrario cuando se trata de la seducción.

Aumentan el deseo sexual