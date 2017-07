Beneficiarios denuncian que programa PROCAMPO tiene semanas de retraso

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Productores de El Llano denuncian retraso en el pago del programa social PROCAMPO, el cual lleva varias semanas de retraso, a parte de que cada año es recortado, así lo declararon productores agrícolas afectados.

“Todos los años hay eso, que ahora sí, que ahora no y que la otra semana… y así nos van dando largas porque seguramente nos están “jineteando” el dinero, desde cuándo depositó el gobierno federal y mire nos tocó a unos sí y a otros no, ahorita les dicen a unos que ya les depositaron, a otros que no, nosotros ya fuimos hasta Aguascalientes y nomás no, y aquí le picamos a cada rato al cajero y tampoco”.

“A mí por ejemplo, en mis seis hectáreas o siete me daban alrededor de 7 mil pesos por año y ahora creo que viene reducidísimo y dicen que ahora por las seis hectáreas tocan 4 mil pesos”.

Uno de los entrevistados añade que hay personas que no tienen ninguna necesidad y aun así programas estatales y federales los benefician, mineras que los mas vulnerables no obtienen ningún tipo de beneficios.

“Ayer yo estuve platicando con un ganadero y dice “Ay cómo dan lata con eso del PROCAMPO”, y le digo “Cómo tú tienes dinero ¿y yo?”, bien fregados, a ellos no les interesa si les dan o no les dan porque tienen dinero pero ¿a nosotros?”

En algunos casos los productores destinan ese apoyo para pagar deudas, ya que piden prestamos para comprar equipo de trabajo para realizar sus actividades.