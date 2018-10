Beneficia Pabellón de Arteaga con becas a hijos de migrantes

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-A través de un recorte sistemático al gasto, el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga acuñó las cantidades que le correspondían para el aterrizaje en dos etapas del Programa 3 x 1 Migrante, en beneficio de nueve estudiantes de preescolar, 47 de primaria, 45 de secundaria, 65 de preparatoria y 40 de licenciatura, por un monto global de un millón 110 mil pesos.

Al inicio sólo estaba presupuestada la asistencia para la zona rural, sin embargo la demanda en la cabecera municipal provocó una ampliación.

Después de que la Dirección de Desarrollo Social difundiera la convocatoria en los planteles, el alcalde Cuauhtémoc Escobedo Tejada señaló que a los alumnos de primaria se les otorgará una beca de mil 750 pesos, a los de secundaria de cinco mil 400, a los de preparatoria de nueve mil 250 y a los de licenciatura de 10 mil.

Destacó que la administración puso especial énfasis en los sectores de preparatoria y licenciatura, pues es en ellos donde existe mayor riesgo de desempleo y caída en actividades fuera de la ley.

“Nos decidimos por las becas debido a tres razones: porque si se apoya a la educación se apoya al futuro de este país. Porque cuando se está estudiando se requieren recursos para cumplir con todas las tareas y las obligaciones. Y porque este gobierno prefiere invertir en las personas que gastar en cosas superfluas. Los regidores y el presidente municipal, por primera vez en la historia no tienen ni se les paga teléfono celular, no se les pagan viáticos, no se les pagan comidas, no se les dan vales de gasolina. Estamos conscientes de que el gasto del municipio debe estar orientado hacia ustedes”.

La vulnerabilidad económica no estaba plasmada como requisito de acceso al Programa 3 x 1 Migrante, no obstante fue parámetro de arranque para la Dirección de Desarrollo Social, órgano que recibió constancias de estudio, actas de nacimiento y datos del padre o tutor en el caso de los solicitantes menores de edad.

La austeridad, dijo Escobedo Tejada, ha posibilitado la entrega de mil becas con recursos municipales, en rubros como los de madres solteras, personas de la tercera edad y personas comprometidas con el medio ambiente.

“Quiero pedirle de favor a los padres de familia y a los estudiantes que reciben su beca, que le den un buen uso. Son recursos públicos, recursos de todas las personas que pagan sus impuestos. Si ustedes no lo gastan en cosas para apoyo a la educación estaríamos traicionando no nada más a la dependencia, sino que estaríamos traicionando al pueblo de Pabellón”.