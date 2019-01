Ben Roethlisberger el jugador menos apreciado de su época

Still Curtain

Pittsburgh, E.U.- Vivimos en un mundo impulsado por las redes sociales. Cualquier persona con dos pulgares y un teléfono puede tener Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otro canal que prefiera. No es necesario que pertenezca a una determinada clase, credo o estado para tener una cuenta en cualquier plataforma. Es libre de pensar y libertad de expresión en su más alto nivel.

Cuando se trata de Ben Roethlisberger, los puntos de vista están en todo el espectro. Tienes a los fanboys que piensan que no puede hacer nada mal. Luego está la multitud en contra del Big Ben que no quiere nada más que enviarlo fuera de Pittsburgh o simplemente desear que finalmente decida retirarse. Y, por supuesto, hay innumerables opiniones dispersas por todas partes.

Gracias al coraje del teclado (o como quiera llamarlo), las opiniones sobre Big Ben son infinitas. Y nunca parecen detenerse. En toda esta situación de Antonio Brown con los Steelers, Ben está recibiendo una buena parte de la culpa por esta situación llegando a donde se ha llegado. Seré muy honesto: esa es la cosa más ridícula que he escuchado.

Cuando se trata de Antonio Brown, ese tipo es un hombre adulto. Hablando como un milenario, uno de los mayores golpes en los millennials es nuestra incapacidad para aceptar la responsabilidad de nuestras acciones, buenas o malas. Yo no crecí de esa manera, y sé que Antonio tampoco. Mi infancia, que no era para nada glamorosa ni privilegiada, no era nada comparada con la de Brown. Lo tenía mucho mejor que él, así que sé que Brown entiende lo que es la humildad. Desafortunadamente, no ha podido mostrar ningún signo de ello recientemente. Por qué Brown no puede hacerse cargo y asumir la responsabilidad de sus propias acciones está más allá de mí. Ben no obligó a Antonio a Facebook en vivo. Ben no obligó a Antonio a renunciar al equipo. Ben no obligó a Antonio a esquivar los mensajes de texto y las llamadas de su entrenador y propietario.

Esta narrativa de la falta de culpa de Brown debido a las acciones de Ben es ridícula. Hay tipos como Shannon Sharpe que llaman a Ben un líder horrible y dicen que “hizo todo lo posible” para darle a JuJu Smith-Schuster más atrapadas y yardas. No hay falta de respeto, pero eso es absurdo y no podría estar más lejos de la verdad. Brown tenía más objetivos que JuJu en la temporada. Si realmente hubiera visto algún juego de los Steelers que no fuera televisado a nivel nacional, lo sabría.

En todo caso, se podría argumentar que Ben luchó a veces porque forzó el balón a Antonio Brown. El empate contra Cleveland fue el epítome de forzar el balón a Brown. Sin mencionar que Ben también fue criticado esta temporada por sus intercepciones en la zona roja. Sus cuatro selecciones de la zona roja estaban destinadas a Antonio Brown (insertar meme de té Kermit). El campamento que todavía quiere a Brown en los Steelers no quiere separarse de un jugador tan talentoso.

Él es talentoso. Brown es el mejor receptor de su generación, pero vamos a olvidarnos seriamente del talento y la capacidad de Ben. Usar a Ben como el chivo expiatorio de esta situación de Antonio Brown es injusto para un hombre que merecidamente será un miembro del primer lugar en el Salón de la Fama. ¿Recuerdas cuando los Steelers tuvieron una gran defensa cada año, pero no un mariscal de campo? Bill Cowher trató de hacer todo lo que pudo con los mariscales de campo que había podido adquirir. Se habían acercado, pero nunca pudieron ganar. En el momento en que los Steelers obtienen a Ben, van 15-1 y van al Campeonato de la AFC. Al año siguiente, ganan el Super Bowl.

Tener un mariscal de campo de la franquicia colocó a los Steelers en la cima y los convirtió en un contendiente del Super Bowl. Los Steelers han ganado tres juegos de playoffs desde 2011, su última aparición en el Super Bowl. Desde entonces, la defensa tuvo que ser reconstruida, y todavía no se ha reconstruido adecuadamente.

Las defensas de los Steelers de esta década palidecen en comparación con las defensas de la década anterior, mientras que Ben se ha convertido en uno de los pasadores de élite en el juego. Ben tiene mucha culpa. Es fácil de chivo expiatorio al mariscal de campo. También es perezoso.

La gente olvida, y no quiere admitir, que la defensa no es lo suficientemente buena como para ganar un Super Bowl. Lo único de lo que Ben debería ser culpado son sus comentarios públicos sobre los jugadores. Ha habido ocasiones en las que ha criticado a los jugadores con desagrado, pero ha habido ocasiones en las que ha hecho comentarios que se vuelven desproporcionados como sus comentarios de James Washington. Ben debería saber mejor que sus palabras serán percibidas de la manera más negativa posible.

Todo el mundo hoy en día tiene una opinión, y cualquier cosa que alguien pueda decir detrás de un teclado se dirá si le das poder de fuego. Incluso si tiene razón cuando dice algo, necesita pensarlo dos veces antes de decirlo porque los medios de comunicación olvidarán los momentos en que se ha dado cuenta de las malas actuaciones, como lo hizo después del juego de los Ravens en casa esta temporada.

Desafortunadamente, Ben nunca obtendrá el reconocimiento que se merece. Tal vez sea necesario que se retire para que los fanáticos vean lo bueno e insustituible que es. Con la defensa en el estado es ahora, si Ben se retirara, los Steelers estarían en el último lugar en la AFC Norte en 2019.