Belinda se queja de Aeroméxico y esto habría respondido la aerolínea

Radio Fórmula

Hace un par de días, Belinda, a través de su cuenta de Twitter hizo un reclamo a Aeroméxico, por haber hecho esperar cinco horas en el aeropuerto, por lo que aconsejó a sus seguidores “que no tomen ningún vuelo de Aeroméxico, que es la peor aerolínea que existe”.

“El peor trato que he recibido en mi vida Aeromexico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo 5 horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada… una vergüenza”, publicó la cantante en su red social. Aunque tiempo después eliminó su comentario.

Comentario al que supuestamente la aerolínea respondió: “El retraso no es responsabilidad de la aerolínea, sino de la saturación del aeropuerto. Le recordamos que usted promovió que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Le pedimos se haga responsable de las consecuencias de sus actos”.

La periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo publicó una captura de pantalla de la controvertida “respuesta” de Aeromexico, como evidencia.

Aunque su colega Alex Kaffie le aseguró que “el tuit de la aerolínea es falso”.

Lo cierto es que Belinda sí borró el mensaje que difundió en su cuenta de Twitter, mientras que la aerolínea tampoco tiene registro de esa respuesta, aunque circuló la siguiente imagen de una cuenta falsa de Aeromexico:

+Imagen: El Siglo de Torreón